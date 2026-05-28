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Mundial 2026: quiénes son los campeones de Qatar que vuelven a estar en la lista de Scaloni

Hay 17 apellidos repetidos que levantaron la Copa del Mundo en 2022. Messi, Dibu Martínez, De Paul, Enzo Fernández y Julián Álvarez, entre otros, buscarán el bicampeonato.

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Quiénes son los campeones de Qatar que vuelven a estar en la lista de Scaloni. (Foto: Reuters)

Quiénes son los campeones de Qatar que vuelven a estar en la lista de Scaloni. (Foto: Reuters)

Lionel Scaloni ya definió a los 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y una de las principales conclusiones de la convocatoria es la fuerte apuesta por la continuidad. A casi cuatro años de la histórica conquista en Qatar, el entrenador decidió sostener la base del equipo campeón y volver a confiar en gran parte de los jugadores que levantaron la Copa del Mundo.

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El Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, donde se instalará la Selección Argentina. Foto: REUTERS

La lista refleja una idea clara: combinar experiencia, liderazgo y conocimiento del sistema de juego con una nueva generación que busca ganarse su lugar. De los 26 convocados, 17 formaron parte del plantel que se consagró campeón en Qatar 2022 y ahora tendrán la misión de intentar repetir la hazaña en Estados Unidos, México y Canadá.

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Hay 17 apellidos repetidos que levantaron la Copa del Mundo en 2022. (Foto: NA)

Hay 17 apellidos repetidos que levantaron la Copa del Mundo en 2022. (Foto: NA)

Los 17 campeones del mundo que vuelven a jugar un Mundial con Argentina

La nómina presentada por Scaloni mantiene intacta gran parte de la estructura que llevó a la Albiceleste a la gloria. Entre los convocados aparecen referentes de todas las líneas, desde el arco hasta el ataque.

Arqueros

  • Emiliano "Dibu" Martínez
  • Gerónimo Rulli

Defensores

  • Nahuel Molina
  • Gonzalo Montiel
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

  • Rodrigo De Paul
  • Leandro Paredes
  • Exequiel Palacios
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Thiago Almada

Delanteros

  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez

La presencia de estos futbolistas garantiza la continuidad de la columna vertebral que convirtió a Argentina en campeona del mundo. Desde la seguridad de Dibu Martínez hasta el liderazgo de Messi, pasando por un mediocampo consolidado y delanteros de jerarquía internacional, Scaloni conserva gran parte de la identidad que marcó una época.

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Lionel Messi vuelve a ocupar un lugar especial. (Foto: archivo)

Lionel Messi vuelve a ocupar un lugar especial. (Foto: archivo)

Messi irá por un récord histórico en el Mundial 2026

Entre todos los nombres, el de Lionel Messi vuelve a ocupar un lugar especial. El capitán argentino disputará su sexta Copa del Mundo, una marca reservada para un grupo muy reducido de futbolistas en la historia del fútbol.

El rosarino llegará a la cita mundialista como el máximo referente del plantel y con la posibilidad de seguir ampliando una carrera que ya lo ubicó entre los mejores jugadores de todos los tiempos.

Por qué Scaloni mantiene la base campeona

La decisión de sostener a gran parte del plantel de Qatar responde a una cuestión futbolística y estratégica. Los jugadores conocen a la perfección el funcionamiento del equipo, los conceptos tácticos del entrenador y los roles dentro del grupo.

En torneos cortos como un Mundial, donde cada detalle puede marcar la diferencia, contar con futbolistas que ya atravesaron la presión de instancias decisivas representa una ventaja importante. La convivencia, la confianza y los automatismos construidos durante años son factores que Scaloni considera fundamentales.

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El Cuti está recuperándose de una lesión (REUTERS)

El Cuti está recuperándose de una lesión (REUTERS)

Los campeones de Qatar 2022 que quedaron afuera de la lista

La renovación, sin embargo, también llegó a la Selección Argentina. Algunos integrantes del plantel que conquistó el Mundial en Qatar no lograron meterse en la convocatoria final para 2026.

Entre las ausencias más destacadas aparecen Ángel Di María, Paulo Dybala, Ángel Correa, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Juan Foyth, Franco Armani, Guido Rodríguez y Alejandro "Papu" Gómez.

La decisión refleja un recambio progresivo, en el que el cuerpo técnico eligió mantener una base sólida mientras incorpora nuevas alternativas para fortalecer la competencia interna.

Las caras nuevas que acompañarán a los campeones

Junto a los históricos, Scaloni incluyó varios futbolistas que no formaron parte de la lista final de Qatar 2022 y que buscarán dejar su huella en la próxima Copa del Mundo.

Entre ellos figuran Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nico Paz, Nicolás González, Giuliano Simeone y José Manuel López.

La combinación entre experiencia y juventud es la fórmula elegida por el entrenador para afrontar el desafío de defender el título. Con una base consolidada y nuevas piezas que llegan en gran nivel, la Selección Argentina se prepara para volver a soñar con la gloria mundial.

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