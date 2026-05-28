Cachete Sierra se separó de Fiorella Giménez y habló del angustiante momento

Por último, con un tono melancólico, cerró su testimonio: “En este momento es medio triste y doloroso”.

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Cuándo fue la primera vez que se pelearon Cachete Sierra y Fiorella Giménez

La primera gran pelea entre Cachete Sierra y Fiorella Giménez fue en 2023, cuando decidieron poner fin a su relación tras varios intentos fallidos de convivencia. Esa ruptura marcó un quiebre que se prolongó por dos años, hasta que en julio de 2025 anunciaron su reconciliación pública.

Cachete y Fiorella comenzaron su relación a fines de 2021, en medio de la exposición mediática que ambos tenían. La pareja atravesó distintas etapas, incluyendo la decisión de convivir, lo que puso a prueba la estabilidad del vínculo.

La primera vez que se pelearon y decidieron separarse fue en 2023, luego de que las diferencias cotidianas y la convivencia se volvieran difíciles de sostener. Durante ese tiempo, aunque públicamente se mostraban distanciados, allegados confirmaban que el contacto entre ellos nunca se cortó.

Tras dos años de separación, en julio de 2025 confirmaron su reconciliación. Allí, con gestos y declaraciones, dejaron en claro que el amor seguía presente.