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La lista paralela de Scaloni para el Mundial 2026: los siete jugadores que viajarán como respaldo de la Selección

Lionel Scaloni confirmó los 26 convocados para defender el título en el Mundial 2026, pero también llevará a un grupo de futbolistas que podrían sumarse ante posibles lesiones antes del debut frente a Argelia.

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Scaloni también llevará a un grupo de futbolistas que podrían sumarse ante posibles lesiones antes del debut frente a Argelia. (Foto: archivo)

Scaloni también llevará a un grupo de futbolistas que podrían sumarse ante posibles lesiones antes del debut frente a Argelia. (Foto: archivo)

La selección argentina ya tiene definida la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, aunque Lionel Scaloni decidió sumar a otros siete futbolistas para acompañar al plantel durante la gira previa en Estados Unidos. El objetivo del cuerpo técnico es contar con alternativas inmediatas ante cualquier baja física antes del inicio de la Copa del Mundo.

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Los jugadores convocados para trabajar junto al plantel campeón del mundo son Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, ambos de River Plate; Tomás Aranda, de Boca Juniors; Ignacio Ovando, de Rosario Central; Simón Escobar, de Vélez; Nicolás Capaldo, del Hamburgo SV de Alemania; y Agustín Giay, de Palmeiras.

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Argentina afrontará dos amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia antes de su estreno mundialista frente a Argelia, previsto para el 16 de junio en Kansas City.

Las preocupaciones físicas en el lateral derecho

Dentro del grupo de futbolistas que acompañarán a la delegación, Capaldo y Giay, aparecen como las principales opciones de emergencia para el lateral derecho debido a las molestias físicas que arrastran Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes continuarán siendo evaluados por el cuerpo médico.

Ambos futbolistas ya formaban parte de la lista preliminar de 55 jugadores presentada semanas atrás por Scaloni, condición obligatoria para poder integrar la nómina definitiva del Mundial en caso de reemplazos de último momento.

La misma situación alcanza a Santiago Beltrán y Tomás Aranda, que también estaban incluidos en esa prelista y siguen bajo consideración del cuerpo técnico. Incluso, trascendió que el arquero de River sería considerado como una especie de “jugador 27” para la competencia.

Nicolas Capaldo, Agustin Giay, Santiago Beltran y Tomas Aranda
Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Santiago Beltrán y Tomás Aranda. (Foto: A24)

Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Santiago Beltrán y Tomás Aranda. (Foto: A24)

El reglamento FIFA y los posibles reemplazos

La FIFA establece que las listas definitivas deben contar, como mínimo, con tres arqueros. Además, permite realizar modificaciones por lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del debut de cada selección. En el caso de los arqueros, los reemplazos pueden efectuarse en cualquier momento de la fase final ante situaciones de fuerza mayor.

Por ese motivo, Scaloni decidió ampliar el grupo de futbolistas que viajarán a la gira previa y así evitar una situación similar a la ocurrida en Qatar 2022, cuando Ángel Correa y Thiago Almada debieron incorporarse de urgencia por las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González.

Quiénes son los jugadores que acompañarán al plantel

Agustín Giay llega respaldado por un presente sólido en Palmeiras. En la actual temporada disputó 15 de los 17 partidos del Brasileirao y jugó los seis encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La continuidad y el rendimiento son aspectos que el cuerpo técnico valora especialmente de cara al Mundial.

Nicolás Capaldo, surgido en Boca Juniors, pasó en 2021 al Red Bull Salzburgo de Austria y luego fue transferido al Hamburgo SV de Alemania. El futbolista pampeano, que puede desempeñarse tanto en defensa como en el mediocampo, suma 27 partidos en la temporada, con un gol y tres asistencias.

Entre las jóvenes apariciones del fútbol argentino aparecen Santiago Beltrán y Tomás Aranda. El arquero de River, de 21 años, reemplazó a Franco Armani en varios partidos y logró consolidarse con buenas actuaciones en apenas 25 encuentros oficiales.

Aranda, mediocampista ofensivo de Boca Juniors y una de las principales promesas del club, tiene 19 años y ya disputó 20 partidos en Primera División, con un gol y dos asistencias.

Ignacio Ovando, defensor de Rosario Central, se afianzó como titular y acumula 28 partidos en el equipo dirigido por Jorge Almirón.

Joaquín Freitas, delantero de River Plate, comenzó a ganar terreno tras la salida de Sebastián Driussi y ya suma 21 encuentros en Primera, además de un gol.

El más joven del grupo es Simón Escobar. El lateral izquierdo de Vélez, de apenas 16 años, debutó recientemente en Primera División en el empate frente a Newell’s y venía de ser capitán de la Selección Sub 17 que terminó subcampeona sudamericana bajo la conducción de Diego Placente.

Ignacio Ovando, Joaquín Freitas y Simón Escobar
Ignacio Ovando, Joaquín Freitas y Simón Escobar. (Foto: A24)

Ignacio Ovando, Joaquín Freitas y Simón Escobar. (Foto: A24)

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