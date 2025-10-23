En vivo Radio La Red
Quini 6
¡Nos bajan la nota!

Los 5 números que podrían hacerte millonario esta semana

Qué números deberías jugar esta semana en el Quini 6 si te querés volver millonario. Enterate.

Los 5 números que podrían hacerte millonario esta semana

Ser millonario con una jugada. El sueño de millones de argentinos vuelve a encenderse esta semana con un pozo acumulado récord en el Quini 6, y miles de apostadores ya comenzaron a buscar sus amuletos, cábalas y estrategias para adivinar los cinco números que podrían cambiarles la vida para siempre.

La fiebre del Quini no se detiene. Con premios que superan los 5.000 millones de pesos entre todas sus modalidades, el sorteo del próximo domingo promete emociones fuertes y la posibilidad real de pasar del trabajo diario… al lujo total.

La tendencia: los números más repetidos del Quini 6 en los últimos sorteos. Según datos del sorteo oficial de la Lotería de Santa Fe, hay una lista de números que parecen tener una energía especial. En los últimos sorteos, los más repetidos fueron:

08, conocido en la quiniela como “El incendio”, símbolo de fuerza y renacimiento.

17, asociado con “La desgracia”, aunque en superstición inversa, muchos creen que trae suerte.

23, “El cocinero”, uno de los preferidos por los que siguen los números de los sueños.

33, el número maestro de la numerología, relacionado con la abundancia y el equilibrio.

45, que representa “El vino”, símbolo de celebración, brindis y buena fortuna.

Estos cinco números son, según los especialistas en estadística y numerología popular, los que podrían traer la fortuna esta semana.

Jugar no es solo cuestión de suerte: muchos argentinos siguen fieles a sus rituales antes de llenar el boleto. Algunos lavan las monedas con agua bendita, otros escriben los números con tinta azul o los eligen según fechas familiares.

Y hay quienes aseguran que soñar con agua, fuego o bebés trae consigo “números calientes” para apostar.

Los expertos en comportamiento de apuestas destacan que más del 60% de los ganadores del Quini jugaron una combinación que tenía algún significado personal, como fechas de cumpleaños, aniversarios o números que “se repetían en la vida cotidiana”.

El Quini 6 se sortea los miércoles y domingos a las 21:15.

