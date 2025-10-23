Los 5 números que podrían hacerte millonario esta semana

17, asociado con “La desgracia”, aunque en superstición inversa, muchos creen que trae suerte.

23, “El cocinero”, uno de los preferidos por los que siguen los números de los sueños.

33, el número maestro de la numerología, relacionado con la abundancia y el equilibrio.

45, que representa “El vino”, símbolo de celebración, brindis y buena fortuna.

Estos cinco números son, según los especialistas en estadística y numerología popular, los que podrían traer la fortuna esta semana.

Jugar no es solo cuestión de suerte: muchos argentinos siguen fieles a sus rituales antes de llenar el boleto. Algunos lavan las monedas con agua bendita, otros escriben los números con tinta azul o los eligen según fechas familiares.

Y hay quienes aseguran que soñar con agua, fuego o bebés trae consigo “números calientes” para apostar.

Los expertos en comportamiento de apuestas destacan que más del 60% de los ganadores del Quini jugaron una combinación que tenía algún significado personal, como fechas de cumpleaños, aniversarios o números que “se repetían en la vida cotidiana”.

El Quini 6 se sortea los miércoles y domingos a las 21:15.