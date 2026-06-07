Elecciones en Perú: los primeros resultados oficiales muestran una ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez

Sánchez habla de “empate técnico"

Pese a esos números iniciales, Sánchez evitó reconocer una derrota prematura y llamó a esperar el avance del escrutinio. “Nadie puede decir ya gané”, afirmó tras conocerse las primeras proyecciones. Además, consideró que los datos reflejaban “un empate estadístico” y destacó el crecimiento de su espacio político en Lima respecto de la primera vuelta.

Las elecciones se desarrollaron sin mayores incidentes. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que la jornada transcurrió “de manera tranquila y en paz”. El jefe de la delegación, Víctor Rico, indicó que los observadores recorrieron alrededor de 300 centros de votación y que los inconvenientes registrados fueron resueltos conforme a la normativa vigente.

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Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, rechazó cualquier sospecha de fraude y sostuvo que el proceso electoral se desarrolló “con toda normalidad y regularidad”. Además, pidió a los dirigentes políticos y a sus simpatizantes actuar con responsabilidad democrática mientras continúan difundiéndose los resultados oficiales.

Más de 27 millones de peruanos estuvieron habilitados para participar de la segunda vuelta que definirá al próximo presidente del país. La elección se desarrolla en un contexto de profunda crisis política, marcada por una fuerte inestabilidad institucional que llevó a Perú a tener ocho presidentes en la última década.

En la primera vuelta, Keiko Fujimori había sido la candidata más votada con poco más del 17% de los sufragios, seguida por Roberto Sánchez, que superó por un estrecho margen al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

Antes de la votación, el presidente interino José María Balcázar pidió a los candidatos respetar el resultado electoral y colaborar con una transición ordenada. “El perdedor debería ser hidalgo y reconocer al triunfador porque Perú necesita obras y más obras, no peleas”, afirmó tras emitir su voto.