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Elecciones en Perú: los primeros resultados oficiales muestran una ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez

Con un alto porcentaje de mesas escrutadas, la candidata de derecha supera al postulante de izquierda. Las autoridades electorales descartaron denuncias de fraude y destacaron que la jornada se desarrolló con normalidad.

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Elecciones en Perú: los primeros resultados oficiales muestran una ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez

Elecciones en Perú: los primeros resultados oficiales muestran una ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez

La candidata de derecha Keiko Fujimori amplió su ventaja sobre Roberto Sánchez en el balotaje presidencial de Perú y se consolida al frente del escrutinio oficial. Con el 40% de las mesas contabilizadas, la postulante de Fuerza Popular alcanza el 52,66% de los votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú obtiene el 47,33%.

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La caída del presunto narco peruano en el barrio porteño de Recoleta. (Foto: prensa Ministerio de Seguridad).

La diferencia registrada en los primeros datos oficiales mantiene la tendencia observada en los sondeos a boca de urna difundidos tras el cierre de los comicios. Según la consultora Ipsos, Fujimori obtenía el 50,7% de los votos válidos contra el 49,3% de Sánchez. En tanto, la firma Datum proyectó un resultado similar, con 50,53% para la candidata conservadora y 49,47% para su adversario.

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Sánchez habla de “empate técnico"

Pese a esos números iniciales, Sánchez evitó reconocer una derrota prematura y llamó a esperar el avance del escrutinio. “Nadie puede decir ya gané”, afirmó tras conocerse las primeras proyecciones. Además, consideró que los datos reflejaban “un empate estadístico” y destacó el crecimiento de su espacio político en Lima respecto de la primera vuelta.

Las elecciones se desarrollaron sin mayores incidentes. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que la jornada transcurrió “de manera tranquila y en paz”. El jefe de la delegación, Víctor Rico, indicó que los observadores recorrieron alrededor de 300 centros de votación y que los inconvenientes registrados fueron resueltos conforme a la normativa vigente.

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Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, rechazó cualquier sospecha de fraude y sostuvo que el proceso electoral se desarrolló “con toda normalidad y regularidad”. Además, pidió a los dirigentes políticos y a sus simpatizantes actuar con responsabilidad democrática mientras continúan difundiéndose los resultados oficiales.

Más de 27 millones de peruanos estuvieron habilitados para participar de la segunda vuelta que definirá al próximo presidente del país. La elección se desarrolla en un contexto de profunda crisis política, marcada por una fuerte inestabilidad institucional que llevó a Perú a tener ocho presidentes en la última década.

En la primera vuelta, Keiko Fujimori había sido la candidata más votada con poco más del 17% de los sufragios, seguida por Roberto Sánchez, que superó por un estrecho margen al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

Antes de la votación, el presidente interino José María Balcázar pidió a los candidatos respetar el resultado electoral y colaborar con una transición ordenada. “El perdedor debería ser hidalgo y reconocer al triunfador porque Perú necesita obras y más obras, no peleas”, afirmó tras emitir su voto.

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