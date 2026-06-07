Wanda Nara puso en venta una de sus propiedades en Italia: la impactante cifra que pide

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Cuál es la propuesta explosiva que podría enfrentar a Wanda Nara y la China Suárez

En Secretos Verdaderos (América TV), Luis Ventura sorprendió al revelar un mensaje que recibió en su rol de presidente de APTRA. Según contó, el contacto llegó directamente desde Turquía a través de un embajador, con una propuesta inesperada y de gran alcance.

La idea apunta a organizar una edición especial de los premios dedicada exclusivamente a las novelas turcas, un fenómeno televisivo que desde hace años arrasa en rating tanto en Argentina como en gran parte de Latinoamérica. De concretarse, el proyecto reuniría a figuras vinculadas a ese universo y volvería a poner en escena a dos nombres que siempre generan interés: la China Suárez y Wanda Nara, ambas con conexiones indirectas con Turquía a través de Mauro Icardi.

El interrogante que surgió es qué papel podrían ocupar en un evento de estas características. Según adelantó Ventura, podrían convertirse en protagonistas de la ceremonia e incluso asumir la conducción de la gala, algo que generó especulaciones inmediatas en el estudio.

"El embajador turco en Argentina me envió a APTRA esta comunicación diciendo que Turquía quiere realizar un Martín Fierro de novelas turcas. ¿Dónde lo querrá hacer? ¿En Estambul o en Buenos Aires? ¿Quién tendría que conducir la entrega? ¿Y si salen las dos?", lanzó Luis, dejando abierta la posibilidad y alimentando el debate.

Los panelistas no tardaron en sumarse al juego de las hipótesis, imaginando cómo sería una ceremonia de este tipo y qué impacto tendría en la industria televisiva local. La propuesta, aún en etapa inicial, ya despertó curiosidad y promete seguir dando que hablar.