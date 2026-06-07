Wanda Nara puso en venta una de sus propiedades en Italia: la impactante cifra que pide

En Infama (América TV), Santiago Sposato reveló este domingo el valor de una de las propiedades de Wanda Nara, ubicada en Italia. La empresaria decidió poner en venta su casa de Lago de Como, y el dato generó impacto inmediato en el ciclo.
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Wanda Nara vende una de sus propiedades en Italia. Revelaron cuánto cuesta y un detalle generó polémica.
En Infama (América TV), Santiago Sposato reveló este domingo el valor de una de las propiedades de Wanda Nara, ubicada en Italia. La empresaria decidió poner en venta su casa de Lago de Como, y el dato generó impacto inmediato en el ciclo.
"Les quiero mostrar lo que encontré en internet. Está en venta la casa de Wanda de Lago de Como", anunció el periodista, antes de dar a conocer la cifra que despertó comentarios en el estudio. "Wanda Nara vende la villa a su Lago de Como. ¿Cuánto vale? Ocho palos euros", reveló.
El panelista agregó un detalle que no pasó desapercibido: "Además tiene una deuda grande de tasa municipal. O sea, dejaron de pagar los impuestos de la casa, así que... la vende con deuda".
La residencia cuenta con 350 metros cuadrados, ocho dormitorios y cuatro baños. Según precisó Sposato, "podés estacionar hasta tres autos", lo que refleja la magnitud y comodidad de la villa, ubicada en uno de los paisajes más exclusivos de Italia.
En Secretos Verdaderos (América TV), Luis Ventura sorprendió al revelar un mensaje que recibió en su rol de presidente de APTRA. Según contó, el contacto llegó directamente desde Turquía a través de un embajador, con una propuesta inesperada y de gran alcance.
La idea apunta a organizar una edición especial de los premios dedicada exclusivamente a las novelas turcas, un fenómeno televisivo que desde hace años arrasa en rating tanto en Argentina como en gran parte de Latinoamérica. De concretarse, el proyecto reuniría a figuras vinculadas a ese universo y volvería a poner en escena a dos nombres que siempre generan interés: la China Suárez y Wanda Nara, ambas con conexiones indirectas con Turquía a través de Mauro Icardi.
El interrogante que surgió es qué papel podrían ocupar en un evento de estas características. Según adelantó Ventura, podrían convertirse en protagonistas de la ceremonia e incluso asumir la conducción de la gala, algo que generó especulaciones inmediatas en el estudio.
"El embajador turco en Argentina me envió a APTRA esta comunicación diciendo que Turquía quiere realizar un Martín Fierro de novelas turcas. ¿Dónde lo querrá hacer? ¿En Estambul o en Buenos Aires? ¿Quién tendría que conducir la entrega? ¿Y si salen las dos?", lanzó Luis, dejando abierta la posibilidad y alimentando el debate.
Los panelistas no tardaron en sumarse al juego de las hipótesis, imaginando cómo sería una ceremonia de este tipo y qué impacto tendría en la industria televisiva local. La propuesta, aún en etapa inicial, ya despertó curiosidad y promete seguir dando que hablar.