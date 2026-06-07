Santiago Sposato recordó el violento episodio que sufrió con el entorno de Mariano Martínez: "Me agarró del cuello"

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Qué contó Rodrigo Lussich de la verdadera interna con Mariano Martínez

Días atrás, Intrusos (América TV) fue escenario de un cruce inesperado entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich. El actor lanzó comentarios picantes hacia el conductor, supuestamente motivado por las críticas a su reciente rol como presentador de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine). Ante esa situación, el uruguayo expuso cuáles podrían ser las verdaderas razones del enojo del ex Son Amores.

Ya el viernes, el equipo del ciclo repasó lo ocurrido apenas 24 horas antes. Allí se destacó que Martínez llegó al estudio con un gesto de molestia previo a la entrevista, como si su intención principal fuera confrontar directamente con Lussich más que hablar de su nuevo proyecto televisivo.

En ese repaso, Rodrigo tomó la palabra y explicó cómo vivió la actitud del actor. Se refirió también a los polémicos emojis de fueguitos que Martínez mencionó en plena discusión, asegurando que él los había recibido en redes sociales.

"Él venía arteramente a pudrirla. Luego, como es un verde, se asusta porque ve que la nota va a ir para otro lado porque yo le voy a ir por más, entonces dice 'es un chiste' y recula. Después, cuando viene la cosa que yo le digo 'te mandé fueguitos', él como que me quiere tirar un carpetazo como diciendo: 'Mirá, yo no soy gay, pero vos me tirás fueguitos'", relató el conductor, dejando en claro su postura frente al episodio.

Lussich también aclaró que esos emojis no eran recientes. Según contó, "fue hace como dos años", y ni siquiera lo recordaba con precisión. Explicó que suele reaccionar de la misma manera a publicaciones de distintas figuras del medio, como el streamer Diego Poggi, quien el año pasado también intentó “carpetarlo” por un gesto similar.