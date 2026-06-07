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Santiago Sposato recordó el violento episodio que sufrió con el entorno de Mariano Martínez: "Me agarró del cuello"

El panelista Santiago Sposato revivió una tensa situación que vivió durante una cobertura y aseguró que sufrió agresiones por parte del entorno de Mariano Martínez.

7 jun 2026, 21:06
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santiago sposato y mariano martinez
santiago sposato y mariano martinez

En Infama (América TV), Santiago Sposato sorprendió a sus compañeros al traer al presente una experiencia del pasado que lo marcó. El periodista relató cómo, en plena cobertura, terminó envuelto en un episodio de violencia con el entorno de Mariano Martínez, cuando intentaba realizarle una nota.

"Para mí nunca va a haber una buena relación entre Mariano Martínez y la prensa contemporánea a su éxito. Nosotros crecimos con un Mariano Martínez que era un antipático, un desagradable. Nosotros no sabemos si cambió o si actúa que cambió", comenzó opinando el panelista.

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Acto seguido, recordó: "Yo tuve una nota con él que incluyó violencia física en Canal 9 de parte del representante de él y de el de seguridad. A cambio de que esa nota no saliera, él nos dio un móvil al otro día para Los Profesionales en Canal 9, en el año 2003".

"O sea, ¿para tapar esta violencia?", le preguntó su colega Gonzalo Sorbo. A lo que Sposato respondió: "Claro. 'Por favor, que no salga', nos dijeron". Y detalló: "Me agarró el representante del cuello, al camarógrafo lo agarró el de seguridad. Una situación desagradable que nunca vio la luz porque Canal 13 llamó inmediatamente y dijeron: 'Por favor, necesitamos que esto nos salga al aire'. Él era figura de Son amores en ese momento".

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Qué contó Rodrigo Lussich de la verdadera interna con Mariano Martínez

Días atrás, Intrusos (América TV) fue escenario de un cruce inesperado entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich. El actor lanzó comentarios picantes hacia el conductor, supuestamente motivado por las críticas a su reciente rol como presentador de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine). Ante esa situación, el uruguayo expuso cuáles podrían ser las verdaderas razones del enojo del ex Son Amores.

Ya el viernes, el equipo del ciclo repasó lo ocurrido apenas 24 horas antes. Allí se destacó que Martínez llegó al estudio con un gesto de molestia previo a la entrevista, como si su intención principal fuera confrontar directamente con Lussich más que hablar de su nuevo proyecto televisivo.

En ese repaso, Rodrigo tomó la palabra y explicó cómo vivió la actitud del actor. Se refirió también a los polémicos emojis de fueguitos que Martínez mencionó en plena discusión, asegurando que él los había recibido en redes sociales.

"Él venía arteramente a pudrirla. Luego, como es un verde, se asusta porque ve que la nota va a ir para otro lado porque yo le voy a ir por más, entonces dice 'es un chiste' y recula. Después, cuando viene la cosa que yo le digo 'te mandé fueguitos', él como que me quiere tirar un carpetazo como diciendo: 'Mirá, yo no soy gay, pero vos me tirás fueguitos'", relató el conductor, dejando en claro su postura frente al episodio.

Lussich también aclaró que esos emojis no eran recientes. Según contó, "fue hace como dos años", y ni siquiera lo recordaba con precisión. Explicó que suele reaccionar de la misma manera a publicaciones de distintas figuras del medio, como el streamer Diego Poggi, quien el año pasado también intentó “carpetarlo” por un gesto similar.

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