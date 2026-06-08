Nancy Duplaá y Pablo Echarri participaron del último adiós al Indio Solari y emocionaron con sus palabras: "¿Y ahora?"

Por último, cerró su homenaje con una despedida que sintetizó el sentimiento colectivo: “Hasta siempre, Indio”.

nancy duplaa y pablo echarri, indio solari

nancy duplaa y pablo echarri

Qué dijo Mirtha Legrand de la muerte del Indio Solari

La muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años generó un impacto profundo en la cultura argentina. El ícono del rock nacional falleció el viernes en su casa de Parque Leloir tras sufrir un ACV hemorrágico, y la noticia se expandió rápidamente entre músicos, colegas y figuras del espectáculo, que lo despidieron con mensajes de dolor y admiración.

Entre las voces que se pronunciaron estuvo la de Mirtha Legrand. La conductora expresó su tristeza al ser consultada por la partida del histórico cantante y recordó con afecto al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Lamentó, además, no haber podido entrevistarlo en su emblemático programa, un deseo que quedó pendiente.

Las declaraciones se dieron en la previa de la función de Billy Elliot en el Teatro Ópera. Mirtha llegó acompañada por Alejandro Veroutis, su jefe de prensa, y por su amigo Héctor Vidal Rivas. Al ingresar, recibió aplausos y muestras de cariño de los presentes, que la rodearon en un clima de respeto y afecto.

Fue en ese contexto que una cronista de LAM (América TV) le preguntó por la muerte del músico. La diva recordó entonces esa cuenta pendiente: “No pudo venir nunca a mi mesa. Una lástima”. Más adelante, explicó cómo se enteró de la noticia: lo supo por la radio y confesó que la golpeó emocionalmente. “Me afectó muchísimo. Lo admiraba mucho”, aseguró conmovida.