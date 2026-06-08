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PROFUNDO DOLOR

Nancy Duplaá y Pablo Echarri participaron del último adiós al Indio Solari y emocionaron con sus palabras: "¿Y ahora?"

Nancy Duplaá y Pablo Echarri estuvieron presentes en el velorio del Indio Solari y la actriz compartió un sentido mensaje en sus redes para homenajear al músico.

8 jun 2026, 00:20
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indio solari, nancy duplaa y pablo echarri
indio solari, nancy duplaa y pablo echarri

La muerte del Indio Solari dejó una herida profunda en la música y en la cultura popular. En medio de la multitud que se acercó al Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico para despedirlo, Nancy Duplaá y Pablo Echarri estuvieron presentes, acompañando el dolor colectivo y sumando su propio homenaje.

La actriz no solo se hizo presente en el velatorio, sino que también volcó su tristeza en redes sociales. A través de sus historias de Instagram compartió una imagen del féretro cubierto de flores, cartas y recuerdos, símbolos del amor de miles de fanáticos. Junto a esa postal escribió un mensaje breve pero contundente, acompañado de un emoji de corazón roto: “Gracias Indio”. Más tarde, publicó otra foto en la que aparece abrazada a Echarri, ambos junto al ataúd.

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En otra publicación, Duplaá dejó palabras que resonaron entre los seguidores del músico: “¿Y ahora?”. Y agregó: “Nos quedan tus frases como mantras y tu guía trascendental como la de todo Rey Espiritual”.

La actriz también subrayó el legado que deja Solari para las nuevas generaciones: “Ahora… juntarnos… organizarse y hacer valer, como nos venís preparando, la transformación”.

Por último, cerró su homenaje con una despedida que sintetizó el sentimiento colectivo: “Hasta siempre, Indio”.

nancy duplaa y pablo echarri, indio solari

nancy duplaa y pablo echarri

Qué dijo Mirtha Legrand de la muerte del Indio Solari

La muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años generó un impacto profundo en la cultura argentina. El ícono del rock nacional falleció el viernes en su casa de Parque Leloir tras sufrir un ACV hemorrágico, y la noticia se expandió rápidamente entre músicos, colegas y figuras del espectáculo, que lo despidieron con mensajes de dolor y admiración.

Entre las voces que se pronunciaron estuvo la de Mirtha Legrand. La conductora expresó su tristeza al ser consultada por la partida del histórico cantante y recordó con afecto al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Lamentó, además, no haber podido entrevistarlo en su emblemático programa, un deseo que quedó pendiente.

Las declaraciones se dieron en la previa de la función de Billy Elliot en el Teatro Ópera. Mirtha llegó acompañada por Alejandro Veroutis, su jefe de prensa, y por su amigo Héctor Vidal Rivas. Al ingresar, recibió aplausos y muestras de cariño de los presentes, que la rodearon en un clima de respeto y afecto.

Fue en ese contexto que una cronista de LAM (América TV) le preguntó por la muerte del músico. La diva recordó entonces esa cuenta pendiente: “No pudo venir nunca a mi mesa. Una lástima”. Más adelante, explicó cómo se enteró de la noticia: lo supo por la radio y confesó que la golpeó emocionalmente. “Me afectó muchísimo. Lo admiraba mucho”, aseguró conmovida.

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