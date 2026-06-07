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Escándalo en Gran Hermano: una feroz pelea entre Mariela y Tamara estuvo al borde de terminar a las piñas

Una discusión en Gran Hermano durante los ensayos desató un feroz cruce entre Mariela Prieto y Tamara Paganini. Los gritos escalaron y tuvieron que intervenir.

7 jun 2026, 23:16
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mariela y tamara en gh
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En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la convivencia volvió a sacudirse con un enfrentamiento que escaló más de lo esperado. Mariela Prieto, la mujer del Turco García, y Tamara Paganini protagonizaron un choque que comenzó en los ensayos de la coreografía y terminó con gritos que hicieron temer lo peor.

Todo arrancó durante la práctica para la prueba semanal. "Pará, estoy mareada", dijo Mariela. Tamara, firme, retrucó: "Marie, mirá que esto lo tenemos que presentar en dos días, eh". La tensión subió cuando Prieto lanzó: "¿Querés que me descomponga?". Paganini insistió: "Tenemos que... aunque te duela". Prieto explicó: "Pero es porque estoy indispuesta, me siento la cabeza, revoleo la cabeza y me mareé". La respuesta fue tajante: "Por eso, hay que buscar un reemplazo". Y Mariela reaccionó: "Qué reemplazo".

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El cruce se trasladó a la cocina y allí explotó. “¡Me rompés las pelotas! ¡Estoy indispuesta y me baja sangre!”, gritó Mariela. Y agregó: “¿Me escuchás bien lo que te digo? Dejame de romper las pelotas, me tenés la c… al plato”. Paganini, lejos de calmar, se burló cuando Prieto anunció que renunciaba al baile y le pidió que “vaya volando” a comunicárselo a Titi. La respuesta fue inmediata: “No me descansés, boludita”.

La tensión se volvió insoportable. Paganini siguió a Prieto por distintos espacios de la casa, mientras los gritos se multiplicaban. Prieto le volvió a gritar en la cara y la situación estuvo a un paso de pasar a lo físico.

Fue entonces cuando Yanina Zilli intervino a los gritos, intentando frenar la escalada y evitar que el enfrentamiento terminara en violencia.

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Por qué causó polémica el video hot de Brian Sarmiento con la esposa del Turco García en Gran Hermano

Un nuevo episodio dentro de Gran Hermano (Telefe) volvió a instalar la polémica en las redes sociales. Esta vez, los protagonistas fueron la esposa del Turco García y Brian Sarmiento, quienes quedaron en el centro de la escena por lo ocurrido en la última fiesta de la casa.

Después de los sensuales bailes que ya había compartido con Emanuel Di Gioia, la participante se mostró muy cerca del exfutbolista. Al ritmo de “No se ve – Chingón”, el tema de DesaKTa2 que suele identificar a Sarmiento, ambos desplegaron una coreografía súper hot que rápidamente se viralizó.

Las imágenes mostraron a los dos bailando pegados, revolcándose en el piso y realizando movimientos que despertaron todo tipo de comentarios entre los seguidores del reality. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Como era previsible, el video generó repercusión inmediata en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la actitud de los participantes y abrieron un debate sobre los límites dentro del juego.

Mientras algunos apuntaron contra Brian por una supuesta falta de respeto hacia Danelik Galazán, otros interpretaron que ella estaría “pasándole factura” a su marido por viejos conflictos de pareja.

"Muy ordinarios", "Están desatados", "Esto ya es demasiado", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X y otras plataformas tras la difusión del clip, confirmando que el reality sigue siendo un terreno fértil para la polémica y la discusión pública.

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