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Pedro Alfonso conmovió a todos con su gesto hacia Paula Chaves en un duro momento: "Mi acompañante terapéutico"

Desde una clínica, Paula Chaves encendió las alarmas con una publicación que incluyó una emotiva dedicatoria a Pedro Alfonso. Más tarde, explicó qué le pasó y cómo está de salud.

6 ago 2026, 15:52
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Pedro Alfonso y Paula Cahves
Pedro Alfonso y Paula Cahves

Por estas horas Paula Chaves volvió a abrir una ventana a su intimidad y mostró en sus redes sociales cómo atravesó una situación que desde hace tiempo le genera temor. La modelo compartió con sus seguidores el momento en que asistió al odontólogo y reveló el papel fundamental que tuvo Pedro Alfonso, quien no dudó en acompañarla durante toda la consulta para brindarle la contención necesaria.

A través de sus historias de Instagram, la modelo fue relatando cómo vivió esa visita al consultorio odontológico, dejando en evidencia que enfrentarse a un tratamiento dental continúa provocándole uno de sus mayores temores. En ese contexto, publicó una imagen tomada desde la clínica en la que se la ve recostada en la camilla mientras Pedro Alfonso aparece sentado a su lado, con una sonrisa.

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Junto a esa postal, la conductora resumió la situación con una frase que reflejó tanto el apoyo de su marido como el humor con el que eligió transitar ese momento. "Pasaron cosas. Mi acompañante terapéutico", escribió sobre la fotografía, dejando en claro que la presencia del actor fue clave para afrontar la consulta.

Más adelante, Paula Chaves mostró una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que mantuvo con su odontólogo, reconocido por atender también a distintas figuras del espectáculo. En ese intercambio envió una selfie junto a Pedro Alfonso desde la clínica para confirmar que el procedimiento había finalizado sin inconvenientes.

En primer lugar escribió: "Listo". Instantes después sumó otro mensaje con el tono distendido que suele caracterizar sus publicaciones: "Sin muela". De esa manera, les hizo saber a sus seguidores que fue la extracción de una pieza dental lo que la llevó al dentista, así como también que logró someterse exitosamente a la intervención odontológica que tanto la inquietaba y que, además, le permitía poner fin a las molestias que padecía en las últimas semanas.

Durante esa misma conversación también aprovechó para destacar la atención que recibió por parte del equipo médico. "Un divino Nacho y las chicas, por Dios. Los amo a todos en esta clínica", expresó con agradecimiento, resaltando el trato y la contención que recibió a lo largo de toda la consulta.

Con este gesto, Paula Chaves volvió a reflejar el fuerte vínculo que mantiene con Pedro Alfonso, con quien comparte su vida desde 2010 y está casada desde 2014. En esta oportunidad, el actor volvió a acompañarla en un momento especialmente difícil para ella, ayudándola a enfrentar uno de los miedos que aún busca superar.

Cuáles son los motivos de la renuncia de Paula Chaves a su programa en Olga

A comienzos de julio pasado, Paula Chaves confirmó su salida de Tapados de laburo, el ciclo diario que conducía enel canal de streaming Olga. La conductora explicó que tomó la decisión porque tiene varios viajes y proyectos previstos para los próximos meses, lo que le impediría sostener el ritmo del programa sin comenzar a faltar. “No quería empezar a fallar y decidimos en conjunto ponerle fin ahora”, señaló.

La modelo aclaró también que su alejamiento no representa una ruptura con el canal de streaming. Según contó, continuará vinculada a Olga a través de nuevos proyectos, aunque en formatos que no impliquen una emisión diaria. Entre ellos, mencionó una posible continuidad de Banquete, el ciclo que realizó junto a Pedro Alfonso y otras parejas.

En paralelo, Yanina Latorre sostuvo que la salida también podría estar relacionada con el malestar que Chaves habría acumulado con parte de la producción y con algunas polémicas ocurridas durante el ciclo. Sin embargo, esa versión no fue confirmada por la conductora, quien públicamente puso el foco en sus compromisos laborales y familiares.

     

 

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