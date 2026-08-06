Atención, Boca: recibiría a Deportivo Recoleta fuera de La Bombonera por la Copa Sudamericana

Cómo afecta la mudanza a los socios de Boca y por qué se eligió el Ducó

El cambio de escenario genera un impacto directo en la capacidad de espectadores. Al contar el Palacio Ducó con solo 9.000 plateas, los principales perjudicados son los 21.000 abonados del club, ya que una gran masa de ellos quedó privada de presenciar esta seguidilla de encuentros. Sin embargo, trascendió que la dirigencia planea recompensarlos en el futuro.

En la puja por la elección del estadio, el Palacio Ducó terminó imponiéndose sobre el José Amalfitani de Vélez y el Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, recintos que también habían surgido como alternativas para cobijar la localía provisoria. Como contraprestación por la cesión de sus instalaciones, el club Huracán percibirá un resarcimiento económico por el alquiler del estadio.

Cuándo vuelve Boca a jugar en La Bombonera

Con este panorama de obras, la vuelta de Boca a su hogar está programada para el sábado 29 de agosto, fecha en la que los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena deberán medirse ante Lanús por la séptima jornada del Torneo Clausura.

Para ese entonces habrán transcurrido 37 días sin actividad futbolística en La Bombonera, siendo el antecedente inmediato el choque de ida frente a O'Higgins, donde las irregularidades del césped bicolor y los pozos con arena fueron protagonistas. Anteriormente, el estadio ya había permanecido 56 días sin actividad como consecuencia del parate por el Mundial.