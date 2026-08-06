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Atención, Boca: recibiría a Deportivo Recoleta fuera de La Bombonera por la Copa Sudamericana

El Xeneize disputará su tercer partido consecutivo en el Palacio Ducó por el estado del césped de La Bombonera. Los detalles y la fecha de regreso.

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Atención, Boca: recibiría a Deportivo Recoleta fuera de La Bombonera por la Copa Sudamericana

Tras la reciente victoria frente a Estudiantes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, la dirigencia de Boca Juniors quedó conforme con el desarrollo del protocolo de seguridad, el ingreso de los hinchas y el estado del césped, por lo que volvería a ser local en Parque Patricios este martes cuando enfrente a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana.

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Foto: captura

De confirmarse la medida, el Xeneize alcanzaría los tres partidos seguidos jugando en la cancha de Huracán, teniendo en cuenta que también recibirá allí a Vélez este sábado por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Las inclemencias climáticas que afectan a la Ciudad de Buenos Aires impidieron que el césped de La Bombonera crezca según lo previsto, y la cúpula dirigencial considera que el terreno de juego del templo xeneize aún no se encuentra en condiciones óptimas.

Qué dijo el presidente de Deportivo Recoleta sobre jugar en La Bombonera

En el transcurso de la semana, Luis Vidal, presidente del club paraguayo, manifestó públicamente su anhelo de competir en el mítico recinto ubicado en Brandsen 805 e incluso se tomó con humor la incertidumbre del escenario.

"Estoy escuchando que puede ser Huracán, probablemente sea mejor en lo deportivo, pero queremos jugar en La Bombonera. Si hace falta, nos ponemos a disposición para colaborar con unos jardineros o alguna semilla para que la cancha llegue para el partido", bromeó el titular de la institución rival.

Cómo afecta la mudanza a los socios de Boca y por qué se eligió el Ducó

El cambio de escenario genera un impacto directo en la capacidad de espectadores. Al contar el Palacio Ducó con solo 9.000 plateas, los principales perjudicados son los 21.000 abonados del club, ya que una gran masa de ellos quedó privada de presenciar esta seguidilla de encuentros. Sin embargo, trascendió que la dirigencia planea recompensarlos en el futuro.

En la puja por la elección del estadio, el Palacio Ducó terminó imponiéndose sobre el José Amalfitani de Vélez y el Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, recintos que también habían surgido como alternativas para cobijar la localía provisoria. Como contraprestación por la cesión de sus instalaciones, el club Huracán percibirá un resarcimiento económico por el alquiler del estadio.

Cuándo vuelve Boca a jugar en La Bombonera

Con este panorama de obras, la vuelta de Boca a su hogar está programada para el sábado 29 de agosto, fecha en la que los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena deberán medirse ante Lanús por la séptima jornada del Torneo Clausura.

Para ese entonces habrán transcurrido 37 días sin actividad futbolística en La Bombonera, siendo el antecedente inmediato el choque de ida frente a O'Higgins, donde las irregularidades del césped bicolor y los pozos con arena fueron protagonistas. Anteriormente, el estadio ya había permanecido 56 días sin actividad como consecuencia del parate por el Mundial.

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