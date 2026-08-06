ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en agosto: quiénes reciben el bono de $70.000

La fórmula de movilidad vigente ajusta los haberes exclusivamente en función de la inflación, por lo que la baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) también redujo el porcentaje de aumento respecto de meses anteriores.

Jubilados de ANSES: quiénes cobran el bono completo y quiénes un monto menor

El bono extraordinario de $70.000 está destinado a quienes perciben la jubilación mínima.

En tanto, los beneficiarios que cobran un haber superior, pero cuyo ingreso total no alcanza los $489.775,92, recibirán un bono proporcional. El objetivo es que todos los alcanzados lleguen exactamente a ese monto.

Por ejemplo, un jubilado que cobre $440.000 recibirá un complemento de $49.775,92. En cambio, quienes superen ese límite no accederán al refuerzo y únicamente cobrarán el haber actualizado por movilidad.

ANSES: de cuánto será la jubilación máxima en agosto

La actualización del 1,9% no solo impacta en la jubilación mínima. Los haberes máximos del sistema previsional nacional también se incrementarán durante agosto.

De esta manera, la jubilación máxima quedará establecida en $2.824.694,50 brutos mensuales.

Al igual que ocurre en los meses anteriores, este grupo no percibe el bono extraordinario y solo recibe el ajuste correspondiente por movilidad.

Calendario de pago para jubilados de ANSES con la mínima

Los beneficiarios que perciben la jubilación mínima cobrarán en las siguientes fechas, según la terminación del DNI: