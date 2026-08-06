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ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en agosto: quiénes reciben el bono de $70.000

Ya están definidos los montos que cobrarán jubilados y pensionados en el octavo mes del año. Además del aumento por inflación, continuará el refuerzo para quienes perciben los ingresos más bajos.

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Quiénes son los jubilados que reciben el bono de $70.000 (Foto: archivo).

Quiénes son los jubilados que reciben el bono de $70.000 (Foto: archivo).

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya conocen los montos que percibirán durante agosto de 2026. El organismo aplicará una nueva actualización por movilidad y mantendrá el bono extraordinario destinado a quienes tienen los haberes más bajos.

Leé también Ya es oficial: la mejor noticia para los jubilados que cobran el bono de $70.000
La mejor noticia para los jubilados que cobran el bono de $70.000 (Foto: archivo).

El incremento será del 1,9%, porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el INDEC y que se utiliza para actualizar las prestaciones previsionales. A ese ajuste se suma el refuerzo de $70.000, que continuará vigente para los beneficiarios alcanzados.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES con la mínima en agosto

Con la actualización mensual, la jubilación mínima pasará de $411.992,28 a $419.817,13.

A ese haber se le agrega el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total ascenderá a $489.817,13.

La fórmula de movilidad vigente ajusta los haberes exclusivamente en función de la inflación, por lo que la baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) también redujo el porcentaje de aumento respecto de meses anteriores.

Jubilados de ANSES: quiénes cobran el bono completo y quiénes un monto menor

El bono extraordinario de $70.000 está destinado a quienes perciben la jubilación mínima.

En tanto, los beneficiarios que cobran un haber superior, pero cuyo ingreso total no alcanza los $489.775,92, recibirán un bono proporcional. El objetivo es que todos los alcanzados lleguen exactamente a ese monto.

Por ejemplo, un jubilado que cobre $440.000 recibirá un complemento de $49.775,92. En cambio, quienes superen ese límite no accederán al refuerzo y únicamente cobrarán el haber actualizado por movilidad.

ANSES: de cuánto será la jubilación máxima en agosto

La actualización del 1,9% no solo impacta en la jubilación mínima. Los haberes máximos del sistema previsional nacional también se incrementarán durante agosto.

De esta manera, la jubilación máxima quedará establecida en $2.824.694,50 brutos mensuales.

Al igual que ocurre en los meses anteriores, este grupo no percibe el bono extraordinario y solo recibe el ajuste correspondiente por movilidad.

Calendario de pago para jubilados de ANSES con la mínima

Los beneficiarios que perciben la jubilación mínima cobrarán en las siguientes fechas, según la terminación del DNI:

  • DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.
  • DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.
  • DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.
  • DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.
  • DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.

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