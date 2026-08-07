Revés judicial para Wanda Nara: todos los detalles del juicio que le ganó Alex Caniggia y sus próximos pasos

En aquella publicación, Caniggia escribió: "Peppa Pig, volvé al establo", una frase que rápidamente quedó en el centro de la polémica y generó todo tipo de opiniones en las plataformas digitales.

Pero ese no fue el único episodio que provocó tensión entre ambos. En otros mensajes públicos, el hijo de Mariana Nannis volvió a apuntar contra Wanda, utilizando términos descalificadores como "ridícula" y cuestionando diferentes aspectos vinculados a su vida personal y laboral.

Frente a esos dichos, Nara decidió llevar el conflicto a la Justicia al considerar que las expresiones del mediático podían perjudicar su imagen. Por ese motivo, inició acciones legales y lo denunció por los delitos de "calumnias e injurias".

Sin embargo, la situación ya había tenido antecedentes judiciales. En una presentación anterior relacionada con expresiones similares, la Justicia había considerado que los dichos de Alex Caniggia se encontraban dentro del marco de las opiniones personales y los calificó como "meras opiniones" o "juicios de valor".

Además, en ese análisis se tuvo en cuenta que Wanda Nara es una personalidad pública, por lo que se encuentra expuesta a recibir críticas y comentarios sobre su actividad y su imagen.

Con este nuevo fallo, el panorama volvió a favorecer al mediático, quien ahora analiza iniciar un reclamo económico contra la empresaria. De acuerdo con lo informado por Gustavo Méndez, el abogado de Caniggia, José Vera, solicitaría el pago de las costas del proceso judicial.

“Al ser sobreseído, José Vera le reclama el pago de las costas por haber iniciado el proceso. Las costas rondarían, según lo que hablé con él, entre 50 y 100 millones de pesos”, explicó el periodista en el ciclo de espectáculos.

De esta manera, el conflicto entre Wanda Nara y Alex Caniggia suma un nuevo capítulo, esta vez con un posible reclamo económico de por medio. Aunque la denuncia quedó sin efecto para el mediático, la disputa entre ambos continúa generando repercusiones.

Por su parte, Alex Caniggia ya había dejado en claro que no tenía intención de dar marcha atrás en sus declaraciones. Luego de recibir la notificación judicial, utilizó nuevamente sus redes sociales para responderle a la empresaria con un contundente mensaje.

“Querida, perdiste contra Mauro Icardi en Italia y ahora querés enfrentar al emperador en Argentina. Lamentablemente, para vos, tu mayor logro es el fracaso”, escribió el mediático en aquella oportunidad.

Finalmente, cerró la publicación con una frase que también causó impacto entre sus seguidores y volvió a alimentar la polémica: “Nos vemos en Tribunales, ridícula”.

Con el sobreseimiento confirmado, Alex Caniggia queda ahora en posición de reclamar los gastos del proceso, mientras que el enfrentamiento judicial con Wanda Nara suma una nueva instancia dentro de una pelea que comenzó en las redes sociales y terminó en los tribunales.