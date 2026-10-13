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Tras confesar el calvario que vivió, se supo quién es la mujer que sostiene a Valentín Yankelevich

El sostén de Valentín Yankelevich en medio del dolor: se supo quién es la mujer que está a su lado. Enterate.

Tras confesar el calvario que vivió, se supo quién es la mujer que sostiene a Valentín Yankelevich

La historia de Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, generó una profunda conmoción luego de que revelara detalles de la violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. En medio de la repercusión por sus declaraciones, también cobró protagonismo una persona fundamental en su presente: Valentina Pastore, su novia, quien estuvo a su lado mientras se animaba a contar una de las etapas más difíciles de su vida.

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En una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro para Infobae, el joven de 23 años decidió romper el silencio sobre el calvario que atravesó y recordar cómo su abuelo, Gustavo Yankelevich, fue una figura clave para ayudarlo a salir de aquella situación. Pero hubo otro detalle que no pasó inadvertido: Valentín eligió presentarse acompañado por su pareja, lejos de una exposición familiar más amplia.

Fue la propia Schapiro quien destacó ese gesto al describir el encuentro. “Vino a la nota solo con su novia, sin su abuelo, ni su abogado, y sin pedir absolutamente nada”, expresó la periodista. La observación puso el foco en la presencia de Valentina durante una entrevista que significó un paso importante para el joven, que decidió compartir públicamente una experiencia que, según explicó, cargó durante años.

Valentina Pastore mantiene un perfil bajo y no pertenece al mundo del espectáculo ni al automovilismo. Su nombre comenzó a despertar interés por su relación con Valentín, quien eligió construir su propio camino profesional como piloto de TC2000, lejos de la exposición mediática que rodeó a su familia.

Aunque ambos preservan su intimidad, algunas publicaciones en redes sociales permitieron conocer pequeños detalles de su vínculo. En febrero de 2025, Valentina compartió una de sus primeras imágenes junto a Valentín con motivo del Día de San Valentín y le dedicó un mensaje tan sencillo como afectuoso: “Feliz San Valentín, Valentín”.

Desde entonces, la pareja mantuvo una presencia discreta, con apariciones compartidas y muestras de cariño que dejaron entrever una relación alejada de la exposición constante. También se los vio juntos durante una fiesta organizada en el Hipódromo de Buenos Aires, donde se mostraron acompañándose con naturalidad.

En las últimas horas, después de que el testimonio de Valentín volviera a poner su historia familiar en el centro de la escena, la presencia de Valentina adquirió otra dimensión. Su acompañamiento durante la entrevista dejó una imagen íntima de un joven que decidió hablar de su pasado y que, en ese momento, eligió tener cerca a su pareja.

Valentín explicó que necesitaba contar lo vivido para dejar atrás una mochila que cargó durante años. En ese camino, el respaldo de su abuelo tuvo un lugar central en su relato y la presencia de su novia mostró otra faceta de su presente: la de alguien que, mientras enfrenta recuerdos dolorosos, también busca apoyarse en los vínculos que forman parte de su vida hoy.

En pocas palabras

  • Valentín Yankelevich: El joven rompió el silencio sobre la violencia que sufrió.
  • Novia presente: Valentina Pastore acompañó a Valentín en la entrevista, mostrando su apoyo.
  • Apoyo familiar: Su abuelo Gustavo Yankelevich también fue fundamental en su recuperación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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