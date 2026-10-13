Tras confesar el calvario que vivió, se supo quién es la mujer que sostiene a Valentín Yankelevich

Aunque ambos preservan su intimidad, algunas publicaciones en redes sociales permitieron conocer pequeños detalles de su vínculo. En febrero de 2025, Valentina compartió una de sus primeras imágenes junto a Valentín con motivo del Día de San Valentín y le dedicó un mensaje tan sencillo como afectuoso: “Feliz San Valentín, Valentín”.

Desde entonces, la pareja mantuvo una presencia discreta, con apariciones compartidas y muestras de cariño que dejaron entrever una relación alejada de la exposición constante. También se los vio juntos durante una fiesta organizada en el Hipódromo de Buenos Aires, donde se mostraron acompañándose con naturalidad.

En las últimas horas, después de que el testimonio de Valentín volviera a poner su historia familiar en el centro de la escena, la presencia de Valentina adquirió otra dimensión. Su acompañamiento durante la entrevista dejó una imagen íntima de un joven que decidió hablar de su pasado y que, en ese momento, eligió tener cerca a su pareja.

Valentín explicó que necesitaba contar lo vivido para dejar atrás una mochila que cargó durante años. En ese camino, el respaldo de su abuelo tuvo un lugar central en su relato y la presencia de su novia mostró otra faceta de su presente: la de alguien que, mientras enfrenta recuerdos dolorosos, también busca apoyarse en los vínculos que forman parte de su vida hoy.