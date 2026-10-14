CONFIRMADO: vuelve el bono y los depósitos para jubilados

ANSES: quiénes cobran las jubilaciones y pensiones este martes 13 de octubre

El calendario previsional de octubre establece que este martes se reanudan los depósitos para un grupo de jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. La fecha asignada depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada titular.

En concreto, los beneficiarios con DNI terminado en 2 cobran el martes 13 de octubre, de acuerdo con el cronograma informado para las prestaciones que no superan el monto mínimo.

La organización de los pagos por terminación del documento permite distribuir las acreditaciones a lo largo de diferentes jornadas y evitar que todos los titulares deban realizar sus consultas o gestiones el mismo día.

El feriado del lunes 12 de octubre había generado una pausa en el esquema de depósitos. Por ese motivo, las acreditaciones continúan desde este martes, respetando el orden previsto por el organismo previsional.

Quienes esperan el dinero pueden verificar si el depósito se encuentra disponible a través de los canales oficiales de ANSES y de la entidad bancaria en la que cobran habitualmente.

Entre los principales datos que deben tener en cuenta los beneficiarios se encuentran:

Fecha de cobro: martes 13 de octubre.

Terminación del DNI: número 2.

Prestaciones alcanzadas: jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

Aumento de octubre: 1,66%.

Bono extraordinario: hasta $70.000, según las condiciones aplicables a cada prestación.

ANSES: calendario completo de pagos para jubilados que cobran la mínima

El cronograma de octubre continúa durante las próximas jornadas para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo previsional. Como sucede habitualmente, las fechas se distribuyen según el último dígito del DNI.

Después de la interrupción por el feriado nacional, los pagos se desarrollarán de manera escalonada durante el resto del mes.

Las fechas previstas para este grupo de beneficiarios son las siguientes:

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

La terminación del documento es uno de los principales datos que deben revisar los titulares para identificar su fecha de acreditación. De esta manera, quienes todavía no recibieron el depósito pueden determinar cuándo les corresponde cobrar de acuerdo con el esquema difundido.

Es importante distinguir este cronograma del correspondiente a otros grupos de beneficiarios, ya que las fechas pueden variar según el tipo de prestación y el monto mensual que percibe cada titular.

Jubilados ANSES: cuánto se cobra en octubre con el aumento del 1,66%

Los haberes previsionales de octubre incorporan una actualización del 1,66%, porcentaje que se aplica a partir de la fórmula de movilidad vinculada a la inflación.

El mecanismo toma como referencia el IPC informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este caso, la variación utilizada corresponde a agosto y determina el ajuste de las prestaciones previsionales para el mes de octubre.

Con la actualización, la jubilación mínima quedó fijada en $435.748,51. Sin embargo, ese no es el ingreso final para quienes también tienen derecho al bono extraordinario dispuesto por el Gobierno.

Al sumar el refuerzo de $70.000, el monto total alcanza los $505.748,51.

La diferencia entre el haber mensual y el ingreso final es relevante para los jubilados que organizan sus gastos, ya que el bono representa un complemento destinado a mejorar los ingresos de los sectores que cobran las prestaciones más bajas.

En términos prácticos, los titulares deben considerar dos componentes:

Haber mensual actualizado: $435.748,51 para quienes cobran la jubilación mínima.

Refuerzo extraordinario: $70.000 para quienes reúnen las condiciones para recibirlo completo.

De esta forma, los beneficiarios que perciben la mínima y acceden al bono alcanzan un ingreso mensual de $505.748,51 durante octubre.

Para quienes cobran un haber superior al mínimo, el refuerzo puede ser proporcional, de acuerdo con las condiciones establecidas para que el ingreso total no supere el límite previsto.

ANSES: cuánto cobran la PUAM, las PNC y la pensión para madres de siete hijos

El esquema de octubre también contempla montos específicos para otras prestaciones previsionales. Entre ellas se encuentran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, y la pensión destinada a madres de siete hijos.

Cada prestación tiene un haber de referencia diferente. Por eso, el ingreso final cambia según el beneficio que recibe cada titular y la aplicación del bono extraordinario.

De acuerdo con los montos informados para octubre, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51 sin bono y $505.748,51 con el refuerzo completo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598,81 sin bono y $418.598,81 con el refuerzo completo.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $305.023,96 sin bono y $375.023,96 con el refuerzo completo.

Pensión para madres de siete hijos: $435.748,51 sin bono y $505.748,51 con el refuerzo completo.

Estos importes permiten identificar cuánto corresponde a cada prestación antes de incorporar el complemento extraordinario. La cifra definitiva depende de la situación de cada beneficiario y de las condiciones previstas para el pago.

En el caso de las pensiones no contributivas, resulta especialmente importante comprobar el tipo de beneficio otorgado, dado que no todas las prestaciones tienen el mismo valor de referencia.

Bono de $70.000 para jubilados: cómo se calcula el monto final

El refuerzo extraordinario de $70.000 constituye un componente adicional de los ingresos de determinados jubilados y pensionados. Su aplicación busca complementar los haberes más bajos, aunque el monto que recibe cada titular depende de las reglas establecidas para acceder al beneficio.

Quienes cobran la jubilación mínima y reúnen las condiciones correspondientes pueden sumar el bono completo a su haber mensual.

En cambio, cuando el ingreso previsional supera la mínima, el complemento puede reducirse para respetar el límite fijado por el esquema de asistencia.

Por ese motivo, no todos los jubilados reciben necesariamente $70.000 adicionales. Para conocer el importe que corresponde, es necesario considerar el haber mensual y las condiciones aplicables a la prestación.

La diferencia también se observa entre los distintos beneficios previsionales: la PUAM y las pensiones no contributivas parten de montos inferiores a la jubilación mínima, por lo que sus ingresos finales cambian cuando se incorpora el refuerzo.

Cómo consultar la fecha de cobro y el recibo de ANSES

Los jubilados y pensionados pueden verificar la información de sus haberes mediante los canales oficiales del organismo previsional. La consulta permite comprobar la fecha asignada, el importe liquidado y los conceptos incluidos en el depósito.

Para realizar el seguimiento, los titulares pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, pueden revisar los datos vinculados con sus prestaciones y consultar el recibo correspondiente cuando esté disponible.

También es conveniente controlar los movimientos de la cuenta bancaria en la que habitualmente se acreditan los haberes. De esa manera, los beneficiarios pueden confirmar si el depósito ya fue realizado.

Ante cualquier diferencia entre el importe esperado y el efectivamente acreditado, se recomienda revisar el detalle de la liquidación y consultar los canales oficiales antes de sacar conclusiones sobre el pago.

Con la reanudación del calendario después del feriado del 12 de octubre, los jubilados y pensionados con DNI terminado en 2 tienen asignado el cobro para este martes 13. Para quienes perciben la mínima y acceden al bono completo, el ingreso previsto asciende a $505.748,51, resultado de sumar el haber actualizado y el refuerzo extraordinario.