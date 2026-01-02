Los Simpson: el error de animación que pocos conocen de uno de sus personajes más reconocidos

smithers-negro

Con el correr de las temporadas, los personajes de Los Simpson fueron ajustando y perfeccionando su diseño, acompañando los avances técnicos y estéticos de la animación. Sin embargo, un cambio tan marcado como el de Smithers en su debut fue un caso aislado.

A partir del episodio siguiente, el asistente del Sr. Burns ya apareció con el color amarillo característico de Springfield, aspecto que mantuvo hasta la actualidad.

Por qué Smithers tuvo otro aspecto en su primera aparición

smithers-homero

Con el paso de los años, surgieron distintas teorías entre los seguidores de la serie. Algunos hablaron de un homenaje oculto y otros pensaron que se trataba de un personaje diferente. Ninguna de ellas fue correcta.

La explicación oficial llegó tiempo después, cuando Matt Groening lo aclaró en una entrevista con TMZ México. “Smithers siempre estuvo pensado para ser amarillo, pero se cometió un error y fue coloreado de otra manera. Fue un error. En ese momento no teníamos dinero para rehacer la escena, así que cuando pasaban cosas así, quedaban tal cual”, explicó el creador de la serie.

Se trató, entonces, de un fallo de coloración que no se corrigió por limitaciones presupuestarias, algo habitual en las primeras etapas de la producción.

A lo largo de más de 30 temporadas, Smithers se transformó en uno de los personajes con mayor profundidad y matices dentro de Los Simpson. Su devoción por el Sr. Burns, sus conflictos internos y su rol dentro de la planta nuclear aportaron humor y complejidad al universo de Springfield.

Este detalle mínimo, su fugaz aparición con piel oscura, funciona hoy como un recordatorio de los inicios humildes de la serie y de cómo pequeños errores pueden convertirse, con el tiempo, en parte del folclore de una ficción icónica.

Smithers siempre fue interpretado por Harry Shearer, y tanto su voz como su personalidad se mantuvieron intactas incluso en ese episodio inicial,