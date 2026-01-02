Cuál es el país de América Latina en el que España está interesada en aumentar sus inversiones

españa en america inversiones Las inversiones del capital español en América Latina. (Foto:A24.com)

El ranking silencioso de los destinos preferidos

Si se ordena a América Latina por volumen de inversión española acumulada, hay un grupo que se repite en todos los informes, aunque con matices según el año y el sector.

En el primer escalón aparece un país que concentra, por lejos, el mayor stock de capital español. Se trata un país en que su dirigencia, consigue distinguir el fuego de artificio de las declaraciones con la lógica incontrastable del interés económico para poder progresar.

Se trata de México, que concentra la mayor inversión de dinero proveniente de España en el continente americano. El partido MORENA está en el poder desde 2018. Con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha jugado un papel muy importante en la región. Vecino de los Estados Unidos, con 133 millones de habitantes, es la segunda economía de América Latina, luego de Brasil. Pese a lo cual, el país sudamericano es el segundo en las preferencias del capital español. AMLO primero y Claudia Sheinbaum, su sucesora, tiene duros reproches hacia la nación europea por el colonialismo desplegado en México y en todo el continente. Pero separan la paja del trigo. Ese reclamo político no afecta el vínculo creciente en términos económicos.

Detrás de Brasil, en el grupo de relevancia, se ubican Argentina y Colombia. Luego vienen Chile, Perú y Uruguay, con inversiones más focalizadas.

Este orden no siempre se dice en voz alta, pero los números lo muestran con claridad: España no reparte sus inversiones de manera pareja, sino que apuesta fuerte a pocos destinos estratégicos.

La revista Forbes destaca que en 2024, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de España hacia México creció un 69% respecto al año anterior, alcanzando más de 3000 millones de euros. Fue todavía mejor en el año que acaba de terminar. Alcanzó esa cifra solo en el primer trimestre de 2025.

España ocupa el segundo destino de las exportaciones mexicanas. El primero es, por supuesto, el gran vecino del norte: Estados Unidos.

La inversión, concentrada en pocos países y en pocos rubros

España tiene presencia e intereses en todo el continente americano, pero los volúmenes de inversión en México no puede compararse con relación a los pequeños países centroamericanos. México es una enorme "aspiradora". Y en ese país hay rubros centrales:

El sector financiero

Los bancos

Infraestructura

Entre los tres, acumulan el 70% de la inversión española. Pero veamos el caso argentino.

Argentina: presencia fuerte, pero sin liderazgo

España siempre ha tenido una presencia económica importante en la Argentina. Pero en estos últimos años, la política jugó como un factor disruptivo. El gobierno socialista de Pedro Sánchez hizo buenas migas con la gestión del kirchnerismo, pero es pésima la relación del presidente del gobierno español con Javier Milei. La Casa Rosada y Madrid se han desafiado en un tono hasta personal entre los mandatarios. Algo que no ayuda al flujo de inversiones.

¿Dónde queda Argentina en ese esquema? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Argentina no está fuera del radar español, ni mucho menos. Es un mercado histórico para empresas como Telefónica, BBVA, Santander, Naturgy o Mapfre. Sin embargo, hoy no ocupa el lugar central que tuvo en otros momentos.

El volumen de inversión española en Argentina es significativo, pero claramente menor al que reciben los países líderes de la región. En términos comparativos, Argentina se mueve un escalón por debajo de los principales receptores, tanto por flujo anual como por stock acumulado.

Además, en los últimos años hubo señales mixtas: mientras algunas empresas mantuvieron o ajustaron su presencia, otras desinvirtieron o vendieron activos relevantes. Eso no implica un retiro total, pero sí una estrategia más defensiva, a la espera de mayor previsibilidad macroeconómica y regulatoria.

En síntesis: España sigue invirtiendo en Argentina, pero no es hoy el país donde planea acelerar fuerte.

México: el concentrador de gran parte de la inversión española en el continente

Según marcan los informes de CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), y publicaciones especializadas, el número de empresas españolas instaladas en México allí se cuadruplicó en diez años, superando las 2.100 compañías. Bancos, constructoras, energéticas, empresas de servicios, infraestructura y tecnología conviven en un ecosistema donde España es uno de los actores extranjeros más influyentes.

No se trata solo de dinero. Es también posición estratégica, acceso a mercados, cercanía con Estados Unidos y un rol central en las cadenas de valor regionales.

El contraste con el resto de la región

Mientras ese país concentra la mayor atención, España mantiene inversiones importantes en Brasil y Colombia, aunque con un ritmo más estable y menos explosivo. En Argentina, el capital español sigue presente, pero con un perfil más selectivo y cauteloso. La disputa política juega su rol. El país de América Latina en el que España está interesada en aumentar sus inversiones es México.

Argentina sigue siendo parte del mapa, pero hoy juega otro partido. España observa, evalúa y mantiene presencia, mientras concentra su apuesta fuerte en un destino que, sin decirlo de entrada, aparece una y otra vez cuando se siguen las pistas del dinero. Tal vez, un cambio político en Madrid pueda hacer variar la lista de los países en el top 3 de inversiones.

En América Latina, las inversiones españolas no se mueven por intuición. Se mueven por números. Y esos números, hoy, apuntan en una dirección muy clara.