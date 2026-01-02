Nicole Neumann se hartó de las críticas y explicó por qué no muestra el rostro de su hijo Cruz
Harta de las preguntas y mensajes, Nicole Neumann fue contundente al explicar el motivo por el cual no muestra públicamente el rostro de su bebé, Cruz.
Nicole Neumann se hartó de las críticas y explicó por qué no muestra el rostro de su hijo Cruz
Nicole Neumann viajó a Punta del Este para recibir el Año Nuevo junto a sus hijas y Cruz, el bebé que tuvo con Manu Urcera en junio de 2024. Desde entonces, la modelo adoptó una postura firme: no mostrar el rostro del pequeño en las redes sociales. Esa decisión generó una catarata de reclamos por parte de usuarios que insisten en ver la carita del menor.
Como les ocurrió a otros famosos, la conductora se vio en la necesidad de explicar por qué aún elige no exponerlo y cuáles son los motivos detrás de esa determinación. El principal tiene que ver con el cuidado frente a la sobreexposición.
“Hay dos bandos. Están los que critican porque no lo muestro y están los que piden verlo porque lo quieren conocer y lo entiendo. Las cosas cambiaron. Las redes son un tema delicado y a veces peligroso. Se tomó esta decisión. Lo importante es escucharnos a nosotros como padres”, comentó ante los colegas de revista Gente.
Nicole reconoció que por el momento no tiene junto a Urcera una fecha estimada de “presentación” de Cruz. "No lo hablamos. No es que hay una planificación", sentenció. Sin embargo, a su primogénita ya se le escapó una postal explícita de él en la Patagonia, aunque pasó desapercibida entre sus seguidores.
Qué le dicen a Nicole Neumann por no mostrar la cara de su bebé
En gran parte de las fotos que Nicole Neumann comparte en redes sociales junto a su hijo Cruz, los comentarios de los usuarios son numerosos. Tal como reconoció la propia modelo, hay tanto mensajes positivos como críticas.
En una de las fotos en las que el bebé aparece junto a Manu Urcera, se alcanza a observar apenas parte de su perfil, aunque su rostro permanece cuidadosamente resguardado con un corazón marrón, en línea con la decisión de Nicole, los comentarios explotaron.
“Amo que respetes la privacidad de los menores. Las viejas chusmas que están al pedo, que le busquen un sentido a su vida”, le escribió una, bancando la decisión.
Otro, expectante por ver al bebé, se indignó: “¿Por qué le tapás la cara a tu hijo? La verdad, no entiendo, ni que fuera el hijo del sultán Lulemai”.
“Yo no sé para qué subís fotos del pibe si le vas a tapar la cara”; “¿Hasta cuándo lo tapás?”; “Adoramos a Marley, que nos muestra a Milenka y la disfrutamos”, la cuestionaron fuertemente.
Hasta el momento, todo indica que no piensa torcer el brazo y mantiene una postura clara: si no hay necesidad, ¿por qué hacerlo?