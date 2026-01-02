Nicole Neumann se hartó de las críticas y explicó por qué no muestra el rostro de su hijo Cruz

Embed

Qué le dicen a Nicole Neumann por no mostrar la cara de su bebé

En gran parte de las fotos que Nicole Neumann comparte en redes sociales junto a su hijo Cruz, los comentarios de los usuarios son numerosos. Tal como reconoció la propia modelo, hay tanto mensajes positivos como críticas.

En una de las fotos en las que el bebé aparece junto a Manu Urcera, se alcanza a observar apenas parte de su perfil, aunque su rostro permanece cuidadosamente resguardado con un corazón marrón, en línea con la decisión de Nicole, los comentarios explotaron.

“Amo que respetes la privacidad de los menores. Las viejas chusmas que están al pedo, que le busquen un sentido a su vida”, le escribió una, bancando la decisión.

Otro, expectante por ver al bebé, se indignó: “¿Por qué le tapás la cara a tu hijo? La verdad, no entiendo, ni que fuera el hijo del sultán Lulemai”.

“Yo no sé para qué subís fotos del pibe si le vas a tapar la cara”; “¿Hasta cuándo lo tapás?”; “Adoramos a Marley, que nos muestra a Milenka y la disfrutamos”, la cuestionaron fuertemente.

Hasta el momento, todo indica que no piensa torcer el brazo y mantiene una postura clara: si no hay necesidad, ¿por qué hacerlo?