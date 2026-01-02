Un futbolista que jugará el Mundial quiere regresar a Boca: ¿quién espera el llamado de Riquelme?

El Mundial como prioridad y la continuidad como condición

Más allá del aspecto emocional, hay un factor estrictamente deportivo que empuja la posible vuelta. Nández necesita jugar. Y jugar seguido. Así lo explicó Nasarala al contextualizar el momento del uruguayo: “Gana una fortuna en Arabia, pero no está teniendo la continuidad que busca. Su prioridad es el Mundial. Él quiere volver, el tema es resolver su salida del fútbol árabe”.

En esa misma línea se expresó el periodista Leandro Tato Aguilera, quien fue más cauto respecto a los tiempos. “Le gustaría volver a Boca y no le gusta no jugar, pero hoy no me hablan de enero de 2026 como algo definido. Todavía no hay una decisión tomada”, aclaró.

El antecedente de Nández en Boca

El paso de Nahitan Nández por Boca dejó números claros y una huella emocional fuerte. Disputó 67 partidos oficiales, convirtió seis goles y fue parte de dos títulos: la Superliga 2017/2018 y la Supercopa Argentina 2019. Más allá de las estadísticas, su entrega y carácter lo convirtieron en un jugador identificado con el ADN xeneize, algo que hoy vuelve a ponerse en valor.

¿Solo Nández? Otro guiño fuerte para Riquelme

El nombre del uruguayo no es el único que apareció en escena con un mensaje directo a Riquelme. En las últimas horas, Lucas Torreira volvió a expresar públicamente su deseo de jugar en Boca. En una entrevista con Fix Entertainment, cuando le preguntaron qué haría si lo llamara el presidente, respondió sin vueltas: “¿Cuándo firmamos?”.

Torreira, confeso hincha del club, fue todavía más claro: “Es el deseo más grande que tengo como jugador. No hay un día que no piense en ese momento”. Incluso reveló que habló del tema con Edinson Cavani, actual referente del plantel, en una charla que calificó como “muy importante”.

Con el Mundial 2026 en el horizonte y varios futbolistas evaluando sus próximos pasos, Boca aparece nuevamente como un destino de deseo. En ese contexto, el sueño de Nahitan Nández sigue latente. La pelota, ahora, parece estar del lado de Riquelme.