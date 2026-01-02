Cómo cobrar el bono de $341.000 que ANSES y el Gobierno pagan al menos por seis meses
Este monto está atado a la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que continuará actualizándose durante los próximos meses.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que a partir de enero se abonará un refuerzo mensual que puede alcanzar los $341.000 para quienes se encuentren en situación de desempleo y cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente. El monto está atado a la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que seguirá actualizándose en los próximos meses.
Este beneficio corresponde a la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo en determinadas condiciones y que acrediten los aportes necesarios.
Qué es la Prestación por Desempleo que paga ANSES
La Prestación por Desempleo es un programa que ANSES mantiene activo para acompañar a personas que quedaron sin trabajo de manera involuntaria. Está dirigido a trabajadores en relación de dependencia, empleados eventuales o de temporada y obreros de la construcción que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por motivos ajenos a su voluntad, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 24.013.
El importe mensual se calcula en función del SMVM y equivale al 75% del mejor salario percibido por el trabajador durante los seis meses previos a la desvinculación laboral. Con la última actualización, el tope de la prestación se fijó en $341.000 para enero de 2026.
Cómo evolucionará el salario mínimo en los próximos meses
El valor del SMVM, que sirve como referencia para esta prestación, seguirá incrementándose de manera escalonada. El cronograma previsto es el siguiente:
Diciembre de 2025: $334.800
Enero de 2026: $341.000
Febrero de 2026: $346.800
Marzo de 2026: $352.400
Abril de 2026: $357.800
Mayo de 2026: $363.000
Junio de 2026: $367.800
Julio de 2026: $372.400
Agosto de 2026: $376.600
Estos ajustes impactarán directamente en el monto de la Prestación por Desempleo.
Requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo
Para solicitar este beneficio, los interesados deben cumplir con condiciones específicas según su modalidad de trabajo:
Trabajadores permanentes: acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato.
Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y un mínimo de 90 días en el último año antes de quedar sin empleo.
Trabajadores de la construcción: contar con al menos ocho meses de aportes en los últimos dos años previos a la finalización de la obra o desvinculación.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo ante ANSES
La solicitud de la Prestación por Desempleo se realiza de forma online a través del sitio oficial de ANSES. El paso a paso es el siguiente:
Ingresar a la web de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.
Indicar el tipo de actividad laboral desempeñada y completar los datos solicitados.
Adjuntar la documentación requerida para validar la situación laboral.
Una vez aprobado el trámite, ANSES comenzará a liquidar el beneficio conforme a los valores vigentes del salario mínimo.