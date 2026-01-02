Cómo cobrar el bono de $341.000 que ANSES y el Gobierno pagan al menos por seis meses

DESEMPLEO.jpg

Cómo evolucionará el salario mínimo en los próximos meses

El valor del SMVM, que sirve como referencia para esta prestación, seguirá incrementándose de manera escalonada. El cronograma previsto es el siguiente:

Diciembre de 2025: $334.800

Enero de 2026: $341.000

Febrero de 2026: $346.800

Marzo de 2026: $352.400

Abril de 2026: $357.800

Mayo de 2026: $363.000

Junio de 2026: $367.800

Julio de 2026: $372.400

Agosto de 2026: $376.600

Estos ajustes impactarán directamente en el monto de la Prestación por Desempleo.

Requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo

Para solicitar este beneficio, los interesados deben cumplir con condiciones específicas según su modalidad de trabajo:

Trabajadores permanentes: acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y un mínimo de 90 días en el último año antes de quedar sin empleo.

Trabajadores de la construcción: contar con al menos ocho meses de aportes en los últimos dos años previos a la finalización de la obra o desvinculación.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo ante ANSES

La solicitud de la Prestación por Desempleo se realiza de forma online a través del sitio oficial de ANSES. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a la web de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.

Indicar el tipo de actividad laboral desempeñada y completar los datos solicitados.

Adjuntar la documentación requerida para validar la situación laboral.

Una vez aprobado el trámite, ANSES comenzará a liquidar el beneficio conforme a los valores vigentes del salario mínimo.