Netflix: Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe se lucen con la película argentina más conmovedora
Esta película con Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe volvió a estremecer a Netflix con una historia real, actuaciones potentes y un drama íntimo que muchos están descubriendo.
Netflix: Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe se lucen con la película argentina más conmovedora. (Foto: Archivo)
"El cuaderno de Tomy" es una de esas películas que permanecieron en silencio dentro del catálogo de Netflix hasta que comenzaron a circular con fuerza entre los usuarios que buscan historias intensas, reales y profundamente humanas. Esta producción argentina protagonizada por Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe y Julián Sorín se transformó en una de las propuestas más comentadas.
Desde su llegada a la plataforma, el film logró algo poco habitual: emocionar sin golpes bajos, narrar el dolor sin caer en el sensacionalismo y combinar drama con momentos de humor sutil que alivian la carga emocional. Netflix volvió a apostar por el cine nacional y encontró, casi sin proponérselo, una historia que sigue creciendo con el paso del tiempo.
Estrenada en Netflix en 2020, El cuaderno de Tomy se posicionó rápidamente como una joya discreta dentro del catálogo. Con una duración de poco más de 80 minutos, la película construyó un relato contenido, directo y honesto, basado enhechos reales, que interpela al espectador desde un lugar íntimo.
De qué trata "El cuaderno de Tomy" en Netflix
La historia narró la experiencia de María Vázquez, una arquitecta que recibió el diagnóstico de un cáncer terminal y decidió enfrentar ese proceso de una manera distinta. En lugar de recluirse en el silencio, eligió escribir un cuaderno destinado a su hijo pequeño, Tomy, con el objetivo de dejarle eflexiones sobre la vida, la muerte y el amor para que la recuerde.
Ese gesto simple, pero devastadoramente humano, se convirtió en el eje narrativo de la película. El director optó por una mirada cercana, casi documental, que permitió que la historia fluya con naturalidad y veracidad.
Más allá de la protagonista, El cuaderno de Tomy se detuvo especialmente en el entorno familiar. La mirada sobre el marido, interpretado por Esteban Lamothe, fue uno de los puntos más destacados del relato. Su personaje atravesó el duelo anticipado desde la impotencia, el amor y la necesidad de sostener a un hijo pequeño en medio de una situación límite.
Dentro del elenco, la actuación de Julián Sorín fue especialmente valorada por la crítica. Su interpretación aportó una sensibilidad particular a la historia y le valió el Premio Sur a Mejor Actor Revelación. Ese reconocimiento no solo destacó su trabajo individual, sino que también confirmó la calidad artística de una película que había sido realizada con un perfil bajo.
El elenco con Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe
Valeria Bertuccelli
Esteban Lamothe
Julián Sorín
Mauricio Dayub
Malena Pichot
Catarina Spinetta
Carla Quevedo
Anita Pauls
Mónica Antonópulos
Paola Barrientos
Del libro a la pantalla: "El cuaderno de Tomy"
La película se basó en el libro originalmente titulado El cuaderno de Nippur, que se convirtió en un fenómeno editorial antes de su adaptación audiovisual. Ese material de origen fue respetado en su esencia, manteniendo el tono íntimo y reflexivo que había conectado con miles de lectores.
Netflix apostó por trasladar esa historia al lenguaje cinematográfico sin perder su identidad. El resultado fue una adaptación sobria, fiel y emocionalmente efectiva.
Por qué vuelve a ser una de las películas más vistas
Con el paso del tiempo, El cuaderno de Tomy encontró nuevos espectadores. Muchos usuarios llegaron a ella por recomendaciones, reseñas o simples coincidencias dentro del algoritmo de Netflix. Lo cierto es que la película volvió a circular con fuerza entre quienes buscan historias reales, profundas y bien contadas.
Las reseñas destacaron la sensibilidad del director, la solidez del elenco y la honestidad del relato. Para un público cansado de fórmulas repetidas, esta producción argentina se transformó en una experiencia distinta.
Netflix mantiene a El cuaderno de Tomy como una de esas películas que no envejecen, que siguen interpelando y que confirman que las historias verdaderas, cuando están bien narradas, tienen una potencia emocional que perdura.
Tráiler oficial de "El cuaderno de Tomy" en Netflix