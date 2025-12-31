Netflix: Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe se lucen con la película argentina más conmovedora

Ese gesto simple, pero devastadoramente humano, se convirtió en el eje narrativo de la película. El director optó por una mirada cercana, casi documental, que permitió que la historia fluya con naturalidad y veracidad.

Más allá de la protagonista, El cuaderno de Tomy se detuvo especialmente en el entorno familiar. La mirada sobre el marido, interpretado por Esteban Lamothe, fue uno de los puntos más destacados del relato. Su personaje atravesó el duelo anticipado desde la impotencia, el amor y la necesidad de sostener a un hijo pequeño en medio de una situación límite.

Dentro del elenco, la actuación de Julián Sorín fue especialmente valorada por la crítica. Su interpretación aportó una sensibilidad particular a la historia y le valió el Premio Sur a Mejor Actor Revelación. Ese reconocimiento no solo destacó su trabajo individual, sino que también confirmó la calidad artística de una película que había sido realizada con un perfil bajo.

Del libro a la pantalla: "El cuaderno de Tomy"

La película se basó en el libro originalmente titulado El cuaderno de Nippur, que se convirtió en un fenómeno editorial antes de su adaptación audiovisual. Ese material de origen fue respetado en su esencia, manteniendo el tono íntimo y reflexivo que había conectado con miles de lectores.

Netflix apostó por trasladar esa historia al lenguaje cinematográfico sin perder su identidad. El resultado fue una adaptación sobria, fiel y emocionalmente efectiva.

Por qué vuelve a ser una de las películas más vistas

Con el paso del tiempo, El cuaderno de Tomy encontró nuevos espectadores. Muchos usuarios llegaron a ella por recomendaciones, reseñas o simples coincidencias dentro del algoritmo de Netflix. Lo cierto es que la película volvió a circular con fuerza entre quienes buscan historias reales, profundas y bien contadas.

Las reseñas destacaron la sensibilidad del director, la solidez del elenco y la honestidad del relato. Para un público cansado de fórmulas repetidas, esta producción argentina se transformó en una experiencia distinta.

Netflix mantiene a El cuaderno de Tomy como una de esas películas que no envejecen, que siguen interpelando y que confirman que las historias verdaderas, cuando están bien narradas, tienen una potencia emocional que perdura.

