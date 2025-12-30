Dolor total por la muerte de Mario Michia al chocar de lleno contra una plancha remolque

Cuando arribaron los servicios médicos de emergencia, solo pudieron constatar el deceso, sin posibilidad de realizar maniobras de reanimación. La escena quedó preservada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos accidentológicos.

El siniestro se produjo en un tramo recto de la Ruta 2, una vía de alta circulación, especialmente utilizada para el tránsito entre la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica. La escasa visibilidad nocturna y la presencia de un remolque en circulación se convirtieron rápidamente en puntos clave de la investigación.

Los ocupantes sobrevivientes y el conductor de la camioneta

En el Ford Focus viajaban tres personas. Además de Mario Michia, se encontraban la conductora del vehículo y otro acompañante, quienes no sufrieron lesiones de consideración. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal de salud y posteriormente evaluados de manera preventiva.

Según confirmaron fuentes oficiales, los sobrevivientes se encontraban en estado de shock, pero no requirieron traslado hospitalario. De todos modos, quedaron a disposición de la Justicia para brindar su testimonio.

Por su parte, el conductor de la camioneta Ford Ranger, un policía de 41 años, resultó ileso. Al momento del hecho, se encontraba franco de servicio, es decir, fuera de su horario laboral. Este dato motivó, además de la causa penal, la apertura de actuaciones administrativas paralelas.

La investigación judicial: homicidio culposo

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Delitos Culposos N°10, a cargo del fiscal Jonathan Roberts, quien ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula de “homicidio culposo”.

Este tipo de imputación se utiliza cuando una muerte ocurre sin intención, pero como consecuencia de una conducta imprudente, negligente o contraria a las normas de tránsito. Por el momento, no hay personas detenidas, y la investigación se encuentra en una etapa preliminar.

Desde la fiscalía indicaron que se aguardan los resultados de las pericias técnicas, que permitirán establecer la mecánica del accidente, la velocidad de los vehículos y si el remolque cumplía con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

El foco puesto en el remolque y la visibilidad

Uno de los ejes centrales de la investigación es el carro tipo plancha que era transportado por la camioneta. Los peritos buscan determinar si el remolque contaba con iluminación reglamentaria, señalización reflectiva y elementos de advertencia visibles, especialmente teniendo en cuenta que el choque ocurrió en horario nocturno.

Especialistas en seguridad vial señalan que los choques por alcance suelen estar vinculados a problemas de visibilidad, distracciones o diferencias bruscas de velocidad entre los vehículos involucrados.

En ese sentido, la correcta señalización de los remolques es considerada fundamental para evitar este tipo de siniestros, sobre todo en rutas donde se circula a velocidades elevadas.





image

Un operativo que se extendió durante horas

Tras el impacto, personal policial, bomberos y ambulancias trabajaron intensamente en el lugar. La Ruta 2 permaneció con circulación reducida durante varias horas, mientras se realizaban las tareas de rescate, peritaje y remoción de los vehículos involucrados.

Aubasa informó que el tránsito hacia el AMBA recién fue liberado por completo alrededor de las 3 de la madrugada, una vez concluidas las diligencias judiciales y asegurada la calzada.

El operativo generó demoras y desvíos, especialmente para los automovilistas que circulaban durante la noche y la madrugada en dirección a la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

La Ruta 2 y los accidentes fatales

La Ruta 2 es una de las principales vías de comunicación de la provincia de Buenos Aires y, al mismo tiempo, una de las que registra mayor cantidad de siniestros viales, especialmente en horarios nocturnos y durante fines de semana.

Según datos oficiales, los choques por alcance representan una porción significativa de los accidentes fatales, y suelen estar asociados a fallas humanas y deficiencias en la señalización de los vehículos.

El caso ocurrido en Lezama vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar los controles, mejorar la infraestructura vial y profundizar las campañas de concientización sobre conducción responsable.

Dolor y conmoción por la muerte de un joven

La muerte de Mario Michia, de apenas 24 años, generó profunda conmoción entre sus familiares y amigos. En redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y condolencias, mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Cada accidente fatal deja una historia truncada, una familia atravesada por el dolor y una sociedad que vuelve a preguntarse si la tragedia pudo haberse evitado.

Por el momento, las circunstancias exactas que derivaron en el fatal desenlace continúan bajo análisis, y no se descartan nuevas medidas judiciales a medida que se conozcan los resultados de las pericias.