"Mi papá enterró a Loan": la confesión de una menor que está bajo amenaza y que conmueve a todos

Hasta ahora, la investigación se había centrado en delitos vinculados al encubrimiento, la manipulación de pruebas y el entorpecimiento de la búsqueda. Sin embargo, este nuevo relato obliga a considerar una hipótesis mucho más grave: la posibilidad de que Loan haya sido asesinado y luego ocultado.

Por ese motivo, la Justicia dispuso medidas de protección especiales para la menor y evalúa si corresponde avanzar con nuevas imputaciones por coacción y amenazas.

Pablo Bertón vuelve al centro de la escena

El nombre de Pablo Bertón reaparece con fuerza en el expediente. Si bien no está imputado por la desaparición del niño, su entorno y sus movimientos quedaron bajo análisis desde el inicio de la causa.

La situación de Bertón ya se había visto comprometida por las declaraciones de su esposa, María Regina Escobar, quien incurrió en contradicciones que generaron fuertes sospechas en los investigadores.

En un primer testimonio, Escobar sostuvo que su marido se encontraba descansando al momento de la desaparición de Loan. Sin embargo, esa versión fue desmentida por registros y pericias, que indicaron que Bertón estaba manejando un vehículo en ese mismo horario.

Vehículos, horarios y versiones que no coinciden

Las inconsistencias se profundizaron cuando la mujer describió la camioneta que conducía su esposo. En una declaración mencionó un modelo específico, pero en una posterior cambió la marca y las características, un detalle que para la Fiscalía no es menor.

Para los investigadores, estas contradicciones forman parte de un patrón de desinformación que tuvo como consecuencia directa el retraso en las primeras medidas de búsqueda. “Cada error, cada cambio de versión, complicó la investigación”, deslizó una fuente judicial.

La aparición del testimonio de la menor refuerza esa mirada y vuelve a poner bajo sospecha al entorno más cercano de Bertón.

Amenazas y miedo: el silencio como método

Uno de los puntos más alarmantes del nuevo testimonio es la denuncia de amenazas directas. Según la menor, le advirtieron que podría ser secuestrada si contaba lo que había escuchado, una situación que encendió las alarmas en el ámbito judicial.

Especialistas consultados explican que, en causas de este tipo, las amenazas suelen ser un indicio de que alguien intenta garantizar el silencio de testigos clave. Por eso, la Fiscalía analiza si existe una red de encubrimiento más amplia de lo que se pensaba inicialmente.

La Justicia no descarta que estas amenazas puedan derivar en nuevas causas paralelas, con imputaciones por coacción agravada.

El calendario judicial: audiencias clave en febrero

Mientras el expediente suma capítulos, el proceso judicial avanza hacia una etapa decisiva. El próximo 27 de febrero de 2026 se realizará la primera audiencia preliminar del caso Loan, una instancia clave antes del juicio oral.

En esas audiencias se discutirán planteos de las defensas, se definirá qué pruebas serán admitidas y se ordenará el debate que se llevará adelante en el juicio. Debido a la complejidad del caso y a la cantidad de imputados, se espera que haya varias audiencias preliminares.

Fuentes judiciales anticipan que los testimonios recientes podrían influir en estas instancias y modificar la estrategia de las partes.

Quiénes son los 17 acusados

Hasta el momento, 17 personas están acusadas y llegarán al juicio oral por distintos delitos vinculados a la desaparición de Loan Peña. Entre los principales nombres figuran:

Laudeliña Peña , tía del niño

Bernardino Benítez , esposo de Laudeliña

María Victoria Caillava , exfuncionaria municipal

Walter Adrián Maciel, comisario

La presencia de una exfuncionaria y un jefe policial entre los acusados refuerza una de las hipótesis más sensibles del caso: la posible connivencia entre civiles y sectores del Estado para entorpecer la investigación.

Los delitos que investiga la Justicia

Los imputados enfrentan cargos por diversos delitos, entre ellos:

Entorpecimiento de la investigación

Manipulación de testimonios

Defraudación a la administración pública

También están imputados Alan Cañete, Leonardo Rubio, Pablo Noguera y Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, señalados por presuntas maniobras destinadas a desviar la atención de los investigadores durante los primeros días de la búsqueda.

Para la Fiscalía, esas acciones no solo demoraron el esclarecimiento del caso, sino que redujeron las posibilidades de encontrar a Loan con vida.

Un caso que conmueve al país

La desaparición de Loan Peña se convirtió en uno de los casos más conmocionantes de los últimos años. Con el paso del tiempo, lejos de cerrarse, el expediente suma nuevas revelaciones que profundizan el misterio y el dolor.

La confesión de una menor, las amenazas denunciadas, las contradicciones de testigos clave y la posible participación de personas con poder configuran un escenario cada vez más oscuro.

La pregunta que resuena es siempre la misma: ¿qué pasó con Loan?