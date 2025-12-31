Netflix: Agustina Macri, la hija de Mauricio Macri, arrasa con una nueva película y su historia real

El relato reconstruyó su ingreso a la mina, su desempeño en los túneles y su posterior paso por tareas administrativas. Cada etapa estuvo marcada por el hostigamiento, la desconfianza y la violencia simbólica de compañeros y superiores.

"Miss Carbón", la nueva película de Agustina Macri en Netflix

Miss Carbón se presentó como una producción nacional que apostó por contar una historia real poco conocida fuera de la cuenca carbonífera de Río Turbio. El proyecto se filmó en escenarios naturales de la Patagonia y reconstruyó un momento clave de la historia social reciente de la Argentina, cuando ciertos espacios de trabajo seguían vedados de manera informal pero sistemática a mujeres y diversidades.

Agustina Macri y Lux Pascal

La llegada a Netflix permitió que la película ampliara su alcance y encontrara nuevas audiencias. La plataforma apostó por sumar al catálogo un contenido con identidad local y proyección internacional, apoyado en una narrativa universal: la lucha por el derecho a trabajar y a ser reconocida en la propia identidad.

La dirección de Agustina Macri se apoyó en una puesta en escena austera. La cámara acompañó a la protagonista en su recorrido cotidiano, sin subrayados innecesarios. Esa elección estética reforzó el impacto del relato y evitó caer en el dramatismo exagerado.

El rol protagónico de Miss Carbón estuvo a cargo de Lux Pascal. La actriz chilena asumió el desafío de interpretar a Carla Antonella "Carlita" Rodríguez, una mujer trans que logró romper una barrera histórica al convertirse en minera en Río Turbio. La elección de Lux Pascal sumó una capa adicional de interés mediático. Su vínculo familiar con Pedro Pascal atrajo miradas internacionales.

Lux y Pedro Pascal

El elenco de "Miss Carbón" con Lux Pascal

Lux Pascal

Laura Grandinetti

Romina Escobar

Simone Mercado

Federico Marzullo

Gabriela Pastor

Agostina Innella

José Román

Paco León

Por qué ver la película "Miss Carbón" en Netflix

Miss Carbón eligió un camino narrativo que confió en la inteligencia del espectador. No explicó, no adoctrinó y no cerró sentidos. Mostró una vida atravesada por obstáculos concretos y decisiones difíciles.

Miss Carbón Netflix 3

La película se apoyó en hechos reales y en una reconstrucción cuidadosa del contexto histórico. Esa combinación permitió que la historia trascendiera el caso particular y dialogara con problemáticas universales.

Con una duración ajustada y un ritmo sostenido, el film se consolidó como una de esas producciones que dejan huella sin necesidad de grandes artificios.

Mirá el tráiler oficial de "Miss Carbón" en Netflix