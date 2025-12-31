En vivo Radio La Red
ESTRENO EN 2025

Netflix: Agustina Macri, la hija de Mauricio Macri, arrasa con una nueva película y su historia real

La película "Miss Carbón" llegó a Netflix con una historia real filmada en Argentina, dirigida por Agustina Macri y protagonizada por Lux Pascal.

Netflix: Agustina Macri

Netflix: Agustina Macri, la hija de Mauricio Macri, arrasa con una nueva película y su historia real. (Foto: Archivo)

"Miss Carbón", la película, rápidamente despertó curiosidad en Netflix. No sólo por estar basada en hechos reales, sino también por los nombres que confluyen detrás y delante de cámara. La dirección estuvo a cargo de Agustina Macri, hija del expresidente Mauricio Macri, mientras que el rol protagónico recayó en Lux Pascal, actriz chilena y hermana de Pedro Pascal.

Leé también Netflix estrenó la serie coreana más esperada del 2025 y es el k-drama del momento con 8 capítulos
Netflix estrenó la serie coreana más esperada del 2025 y es el k-drama del momento con 8 capítulos. (Foto: Archivo)

Desde su estreno en salas en octubre y su posterior desembarco en la plataforma de streaming, la película generó conversación por el tema que aborda y por el contexto histórico que reconstruyó. Con una duración de 93 minutos, el largometraje eligió un tono sobrio, directo y sin golpes bajos para narrar una historia de identidad, exclusión y perseverancia en uno de los entornos laborales más hostiles del país.

Cuál es la historia real de la película "Miss Carbón"

La trama de Miss Carbón siguió la vida de Carla Antonella Rodríguez desde su juventud. Expulsada de su casa por su padre y sin una red de contención familiar, la protagonista inició un camino solitario en un entorno que no estaba preparado para aceptarla.

Miss Carbón Netflix 1

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Una mujer trans sueña con trabajar en las minas de carbón, pero en un pueblo marcado por el patriarcado y la superstición, Carlita deberá luchar para ganarse su lugar bajo tierra".

El relato reconstruyó su ingreso a la mina, su desempeño en los túneles y su posterior paso por tareas administrativas. Cada etapa estuvo marcada por el hostigamiento, la desconfianza y la violencia simbólica de compañeros y superiores.

"Miss Carbón", la nueva película de Agustina Macri en Netflix

Miss Carbón se presentó como una producción nacional que apostó por contar una historia real poco conocida fuera de la cuenca carbonífera de Río Turbio. El proyecto se filmó en escenarios naturales de la Patagonia y reconstruyó un momento clave de la historia social reciente de la Argentina, cuando ciertos espacios de trabajo seguían vedados de manera informal pero sistemática a mujeres y diversidades.

Agustina Macri y Lux Pascal

La llegada a Netflix permitió que la película ampliara su alcance y encontrara nuevas audiencias. La plataforma apostó por sumar al catálogo un contenido con identidad local y proyección internacional, apoyado en una narrativa universal: la lucha por el derecho a trabajar y a ser reconocida en la propia identidad.

La dirección de Agustina Macri se apoyó en una puesta en escena austera. La cámara acompañó a la protagonista en su recorrido cotidiano, sin subrayados innecesarios. Esa elección estética reforzó el impacto del relato y evitó caer en el dramatismo exagerado.

El rol protagónico de Miss Carbón estuvo a cargo de Lux Pascal. La actriz chilena asumió el desafío de interpretar a Carla Antonella "Carlita" Rodríguez, una mujer trans que logró romper una barrera histórica al convertirse en minera en Río Turbio. La elección de Lux Pascal sumó una capa adicional de interés mediático. Su vínculo familiar con Pedro Pascal atrajo miradas internacionales.

Lux y Pedro Pascal

El elenco de "Miss Carbón" con Lux Pascal

  • Lux Pascal
  • Laura Grandinetti
  • Romina Escobar
  • Simone Mercado
  • Federico Marzullo
  • Gabriela Pastor
  • Agostina Innella
  • José Román
  • Paco León

Por qué ver la película "Miss Carbón" en Netflix

Miss Carbón eligió un camino narrativo que confió en la inteligencia del espectador. No explicó, no adoctrinó y no cerró sentidos. Mostró una vida atravesada por obstáculos concretos y decisiones difíciles.

Miss Carbón Netflix 3

La película se apoyó en hechos reales y en una reconstrucción cuidadosa del contexto histórico. Esa combinación permitió que la historia trascendiera el caso particular y dialogara con problemáticas universales.

Con una duración ajustada y un ritmo sostenido, el film se consolidó como una de esas producciones que dejan huella sin necesidad de grandes artificios.

Mirá el tráiler oficial de "Miss Carbón" en Netflix

