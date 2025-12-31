Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani brillan en el mejor thriller inspirado en un hecho real

La película dio un giro decisivo cuando Sergio se dirigió a la oficina del prestamista. El 18 de julio de 1994, una bomba explotó en la sede de la AMIA. El atentado dejó 85 víctimas fatales y se convirtió en una de las mayores tragedias de la historia argentina. En la ficción, Sergio resultó herido en medio del caos.

Descansar en paz Netflix 3

Ese momento funcionó como quiebre narrativo y moral. El personaje vio una oportunidad impensada. Fingir su muerte. Desaparecer. Permitir que su familia cobrara una indemnización y pudiera salir de las deudas. Descansar en paz no utilizó el atentado como mero recurso dramático, sino como marco histórico que condicionó las decisiones extremas del protagonista.

Por su parte, Griselda Siciliani interpretó a Estela, la esposa de Sergio. Su personaje atravesó el duelo, la incertidumbre y la reconstrucción personal. Además de Furriel y Siciliani, el film contó con un reparto sólido. Gabriel Goity encarnó a Hugo Brenner y aportó un personaje clave en el desarrollo de la historia. Su trabajo fue reconocido por la crítica y los jurados. Mientras que Lali González interpretó a Ilu.

Descansar en paz Netflix 5

El elenco con Joaquín Furriel y Griselda Siciliani

Joaquín Furriel

Griselda Siciliani

Gabriel Goity

Lali González

Raúl Daumas

Alicia Guerra

"Descansar en paz", de la novela al cine

Descansar en paz se basó en la obra literaria Descansar en paz: ¿nunca soñaste con dejar todo y empezar de nuevo?, escrita por Martín Baintrub. El guion cinematográfico fue adaptado por Marcos Osorio Vidal junto a Sebastián Borensztein.

La producción estuvo a cargo de Ezequiel Crupnicoff, Federico Posternak, Ricardo Darín y el Chino Darín. La presencia de Darín en la producción reforzó el peso industrial del proyecto y su llegada a festivales internacionales.

Descansar en paz Netflix 4

La película se rodó en distintas locaciones de Argentina y Paraguay. Esa decisión aportó realismo y profundidad visual al relato. El estreno mundial se realizó en el Festival de Málaga, donde obtuvo un reconocimiento destacado.

Joaquín Furriel fue premiado como Mejor Actor. Gabriel Goity recibió el galardón a Mejor Actor de Reparto. Esos premios confirmaron el impacto de las actuaciones y posicionaron a la película dentro del circuito internacional antes de su llegada al streaming.

Descansar en paz Netflix 1

El impacto de "Descansar en paz" en Netflix

Desde su llegada a la plataforma, Descansar en paz comenzó a destacarse entre las producciones argentinas disponibles en Netflix. El interés creció impulsado por la temática, el elenco y la referencia a un hecho histórico sensible.

La película se sumó a una lista de títulos nacionales que encontraron en el streaming una segunda vida. Para muchos espectadores, el film se convirtió en una sorpresa inesperada y en una de las propuestas más intensas del catálogo.

Mirá el tráiler de la película "Descansar en paz"