Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani brillan en el mejor thriller inspirado en un hecho real
Este thriller argentino con Griselda Siciliani y Joaquín Furriel sorprende en Netflix con una historia inspirada en un caso real y es la película más vista de los últimos años.
Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani brillan en el mejor thriller inspirado en un hecho real. (Foto: Archivo)
"Descansar en paz" se convirtió en una de esas películas de Netflix que terminan imponiéndose por el peso de su historia. La película dirigida por Sebastián Borensztein encontró en Joaquín Furriel y Griselda Siciliani una dupla capaz de sostener un relato atravesado por la desesperación, la culpa y el deseo de empezar de nuevo.
El cine argentino volvió a dar un golpe sobre la mesa con un thriller que mezcla drama, suspenso y una pregunta incómoda: ¿es posible escapar de todo, incluso de uno mismo? La respuesta no se anuncia en el afiche ni en el tráiler. Se construyó escena a escena, apoyada en actuaciones sólidas y en un contexto histórico que marcó a fuego a la Argentina.
Disponible en la plataforma, Descansar en paz empezó a ganar visualizaciones gracias al boca en boca y al impacto emocional que genera su premisa.
De qué trata "Descansar en paz" en Netflix
El relato se centró en Sergio Dayán, un hombre común empujado al límite por una cadena de deudas imposibles de saldar. Furriel interpretó a este personaje con una contención que potencia cada gesto. Sergio no logró pagar los sueldos de los empleados de su pequeña fábrica durante meses. Tampoco pudo afrontar la cuota del colegio de sus hijos ni devolver los préstamos que pidió a amigos cercanos. La presión aumentó cuando un usurero le puso un ultimátum claro y peligroso.
La película dio un giro decisivo cuando Sergio se dirigió a la oficina del prestamista. El 18 de julio de 1994, una bomba explotó en la sede de la AMIA. El atentado dejó 85 víctimas fatales y se convirtió en una de las mayores tragedias de la historia argentina. En la ficción, Sergio resultó herido en medio del caos.
Ese momento funcionó como quiebre narrativo y moral. El personaje vio una oportunidad impensada. Fingir su muerte. Desaparecer. Permitir que su familia cobrara una indemnización y pudiera salir de las deudas. Descansar en paz no utilizó el atentado como mero recurso dramático, sino como marco histórico que condicionó las decisiones extremas del protagonista.
Por su parte, Griselda Siciliani interpretó a Estela, la esposa de Sergio. Su personaje atravesó el duelo, la incertidumbre y la reconstrucción personal. Además de Furriel y Siciliani, el film contó con un reparto sólido. Gabriel Goity encarnó a Hugo Brenner y aportó un personaje clave en el desarrollo de la historia. Su trabajo fue reconocido por la crítica y los jurados. Mientras que Lali González interpretó a Ilu.
El elenco con Joaquín Furriel y Griselda Siciliani
Joaquín Furriel
Griselda Siciliani
Gabriel Goity
Lali González
Raúl Daumas
Alicia Guerra
"Descansar en paz", de la novela al cine
Descansar en paz se basó en la obra literaria Descansar en paz: ¿nunca soñaste con dejar todo y empezar de nuevo?, escrita por Martín Baintrub. El guion cinematográfico fue adaptado por Marcos Osorio Vidal junto a Sebastián Borensztein.
La producción estuvo a cargo de Ezequiel Crupnicoff, Federico Posternak, Ricardo Darín y el Chino Darín. La presencia de Darín en la producción reforzó el peso industrial del proyecto y su llegada a festivales internacionales.
La película se rodó en distintas locaciones de Argentina y Paraguay. Esa decisión aportó realismo y profundidad visual al relato. El estreno mundial se realizó en el Festival de Málaga, donde obtuvo un reconocimiento destacado.
Joaquín Furriel fue premiado como Mejor Actor. Gabriel Goity recibió el galardón a Mejor Actor de Reparto. Esos premios confirmaron el impacto de las actuaciones y posicionaron a la película dentro del circuito internacional antes de su llegada al streaming.
El impacto de "Descansar en paz" en Netflix
Desde su llegada a la plataforma, Descansar en paz comenzó a destacarse entre las producciones argentinas disponibles en Netflix. El interés creció impulsado por la temática, el elenco y la referencia a un hecho histórico sensible.
La película se sumó a una lista de títulos nacionales que encontraron en el streaming una segunda vida. Para muchos espectadores, el film se convirtió en una sorpresa inesperada y en una de las propuestas más intensas del catálogo.