La batalla eterna de Paloma Fort: el nuevo pedido de exhumación que podría redefinir la herencia de los Fort

En este largo proceso, Paloma afirma que nunca tuvo contacto con la familia Fort y que uno de los golpes más duros fue descubrir, muchos años después, que Carlos no había sido cremado como le habían dicho. “Estúpidamente le creí a mi madre que me dijo que estaba cremado. La otra parte lo supo todo el tiempo pero no dijeron nada. Así nunca se sabría la verdad”, aseguró. También rememoró sus breves diálogos con Ricardo Fort, fallecido en 2013: “Hablamos en dos ocasiones, pero él vivía con pánico de que le cortaran el dinero que le tocaba de la fábrica y por eso no se ponía de mi lado. Él sabía de la vida de su padre con otras mujeres y que yo era su hermana”.

La historia de los Fort tiene múltiples capas: aunque Felipe fundó la fábrica en 1912, fue Carlos quien la convirtió en un negocio millonario. Por eso, un cambio en la filiación de Paloma no solo modificaría un dato íntimo de su identidad: podría alterar de manera significativa la estructura hereditaria de una de las empresas familiares más emblemáticas del país.

Paloma Fort

¿Martita Fort expuso una interna familiar feroz?

Martita Fort rompió el silencio tras aquel fuerte mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, donde expuso una feroz interna familiar y expresó sentirse en “soledad”, “triste” y que “no querían verla crecer”.

En ese marco, y frente a la sorpresa que generó su posteo, la hija de Ricardo Fort amplió sus declaraciones y aclaró que su mensaje estaba dirigido a su tío Eduardo.

Sinceramente no quiero hablar de eso, pude llegar a buenos términos con mi familia y no quiero arruinar eso. Era algo interno que yo tenía que resolver con mi familia y no quiero dar más detalles”, comenzó la joven en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).

Luego, se refirió a la repercusión que tuvo su publicación: “Fue una semana durísima en la que se habló un montón de cosas. Yo ahora estoy bien. Lo pude hablar con mis dos tíos, mis primos, todo”.

“Mi posteo iba directo a algo personal entre mi tío y yo. Y a raíz de eso derivaron en un montón de quilombos, se dijeron un montón de cosas y me escribieron un montón de personas que nada que ver”, insistió Martita Fort.

“Estamos bien. Va a existir una charla (con Eduardo). Creo que ambos estamos cansados de los medios, de ser algo tan polémico”, se sinceró.

Respecto de las diferencias dentro del clan, la hija de Ricardo reconoció: “Es una familia complicada donde no existe una comunicación buena entre todos los pares. Sé que mi familia es muy dividida, trato de ser quien una y cada uno tiene sus razones, pero al menos estar con la mente tranquila. Puedo no estar a favor de ciertas cosas, pero trato de estar en paz con todo”.

En el estudio, Nancy Duré analizó el conflicto en la familia Fort: “Hay una guerra interna. Sabemos que la fábrica, después de que no estuvo más Ricardo, quedó en manos de Jorge y Eduardo, los dos hermanos, y el tercio que correspondía a los chicos, Martita y Felipe, siempre fue manejado por Eduardo y el doctor Carozza, que los representaba. Pero claro, ellos nunca terminaron de poder insertarse. Felipe siempre se quejaba que tenía proyectos como el Marroc gigante y demás, y que no se los aprobaba el tío, se quejaba por eso. Sienten que no tienen apoyo”.

Y el conductor Matías Vázquez afirmó: “Lo voy a decir y es la información que me llegó, que es una bajada de línea, parece, contra Eduardo, el hermano que siempre estuvo enfrentado a Ricardo Fort”.