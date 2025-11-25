La batalla eterna de Paloma Fort: el nuevo pedido de exhumación que podría redefinir la herencia de los Fort
En una entrevista reciente, Paloma Fort habló de su lucha para que la Justicia reconozca quién fue realmente su padre biológico.
25 nov 2025, 13:14
La batalla eterna de Paloma Fort: el nuevo pedido de exhumación que podría redefinir la herencia de los Fort
Paloma Fort está lista para avanzar en un nuevo capítulo dentro de la extensa batalla legal que mantiene desde hace quince años para establecer quién fue realmente su padre biológico. La hija menor de Aschira sostiene desde 2009 que, aunque en su DNI figura como hija de Felipe Fort —abuelo de Ricardo y fundador de la tradicional fábrica de chocolates—, su verdadero padre habría sido Carlos, uno de los hijos de Felipe. De confirmarse su versión, Eduardo, Jorge y Ricardo serían en verdad sus hermanos. Según afirma, recién hace tres años logró localizar el cuerpo de quien considera su progenitor en un cementerio de Pilar y ahora se dispone a solicitar su exhumación.
Más allá del derecho a conocer su identidad, un fallo judicial podría redefinir el mapa accionario de la empresa familiar. En la actualidad, al figurar como hija de Felipe, Paloma solo heredó un departamento. Pero si la Justicia comprobara que es hija de Carlos, le correspondería un porcentaje de la compañía, del mismo modo que sucedió con los otros hijos de él: Eduardo, Jorge y Ricardo, hoy representados por Martita y Felipe. En diálogo con La Nación, Paloma reconoció que el proceso implica una instancia sensible:“Es complicado interrumpir el descanso de una persona”, expresó al hablar sobre la posible extracción de muestras para un cotejo de ADN. Aun así, confirmó su determinación: “Se va a hacer todo. Esperamos al juez y a la entidad que va a hacer todo”. Y admitió que no llega a esta instancia con liviandad: “Estoy muy triste de llegar a este punto”, confesó.
Instalada en España desde hace cinco años, Paloma comparte su vida con su marido —con quien lleva dos décadas casada— y disfruta de una rutina tranquila: “Estamos con nuestros tres perros y gallinas, tenemos una huerta y árboles de olivas. Trato de que mi día a día sea lindo, de sonreír por lo que tengo, por con quién estoy y dónde estamos”. Sin embargo, esa calma convive con una carga emocional significativa: “A veces es difícil… da igual dónde estés, todo va con uno adentro y aprender a vivir con ello es bien difícil”.
Las dificultades emocionales la llevaron a buscar ayuda profesional y hoy continúa bajo tratamiento: “Entre toda mi historia con mi madre, más todo esto, ya no podía más ni veía nada positivo. Desde entonces estoy medicada por depresión crónica alta. Tengo psiquiatra y psicólogo”, explicó.
En este largo proceso, Paloma afirma que nunca tuvo contacto con la familia Fort y que uno de los golpes más duros fue descubrir, muchos años después, que Carlos no había sido cremado como le habían dicho. “Estúpidamente le creí a mi madre que me dijo que estaba cremado. La otra parte lo supo todo el tiempo pero no dijeron nada. Así nunca se sabría la verdad”, aseguró. También rememoró sus breves diálogos con Ricardo Fort, fallecido en 2013: “Hablamos en dos ocasiones, pero él vivía con pánico de que le cortaran el dinero que le tocaba de la fábrica y por eso no se ponía de mi lado. Él sabía de la vida de su padre con otras mujeres y que yo era su hermana”.
La historia de los Fort tiene múltiples capas: aunque Felipe fundó la fábrica en 1912, fue Carlos quien la convirtió en un negocio millonario. Por eso, un cambio en la filiación de Paloma no solo modificaría un dato íntimo de su identidad: podría alterar de manera significativa la estructura hereditaria de una de las empresas familiares más emblemáticas del país.
¿Martita Fort expuso una interna familiar feroz?
Martita Fort rompió el silencio tras aquel fuerte mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, donde expuso una feroz interna familiar y expresó sentirse en “soledad”, “triste” y que “no querían verla crecer”.
En ese marco, y frente a la sorpresa que generó su posteo, la hija de Ricardo Fort amplió sus declaraciones y aclaró que su mensaje estaba dirigido a su tío Eduardo.
Sinceramente no quiero hablar de eso, pude llegar a buenos términos con mi familia y no quiero arruinar eso. Era algo interno que yo tenía que resolver con mi familia y no quiero dar más detalles”, comenzó la joven en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).
Luego, se refirió a la repercusión que tuvo su publicación: “Fue una semana durísima en la que se habló un montón de cosas. Yo ahora estoy bien. Lo pude hablar con mis dos tíos, mis primos, todo”.
“Mi posteo iba directo a algo personal entre mi tío y yo. Y a raíz de eso derivaron en un montón de quilombos, se dijeron un montón de cosas y me escribieron un montón de personas que nada que ver”, insistió Martita Fort.
“Estamos bien. Va a existir una charla (con Eduardo). Creo que ambos estamos cansados de los medios, de ser algo tan polémico”, se sinceró.
Respecto de las diferencias dentro del clan, la hija de Ricardo reconoció: “Es una familia complicada donde no existe una comunicación buena entre todos los pares. Sé que mi familia es muy dividida, trato de ser quien una y cada uno tiene sus razones, pero al menos estar con la mente tranquila. Puedo no estar a favor de ciertas cosas, pero trato de estar en paz con todo”.
En el estudio, Nancy Duré analizó el conflicto en la familia Fort: “Hay una guerra interna. Sabemos que la fábrica, después de que no estuvo más Ricardo, quedó en manos de Jorge y Eduardo, los dos hermanos, y el tercio que correspondía a los chicos, Martita y Felipe, siempre fue manejado por Eduardo y el doctor Carozza, que los representaba. Pero claro, ellos nunca terminaron de poder insertarse. Felipe siempre se quejaba que tenía proyectos como el Marroc gigante y demás, y que no se los aprobaba el tío, se quejaba por eso. Sienten que no tienen apoyo”.
Y el conductor Matías Vázquez afirmó: “Lo voy a decir y es la información que me llegó, que es una bajada de línea, parece, contra Eduardo, el hermano que siempre estuvo enfrentado a Ricardo Fort”.