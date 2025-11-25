Ola de calor extremo y tormentas: las zonas más afectadas en Argentina con picos de 40 grados

Pronóstico extendido: cómo seguirá el tiempo los próximos días

Para este martes, el especialista adelantó que todo el sector precordillerano reunirá condiciones para la formación de tormentas aisladas desde la tarde. Si bien no se espera que estos fenómenos avancen de manera generalizada, existe una baja probabilidad de que se extiendan hacia el piedemonte y la llanura de Mendoza y San Juan, especialmente en horas de la noche.

La situación se volverá más activa el miércoles. Ese día, según Garavaglia, las tormentas aisladas ganarán terreno hacia el este e impactarán sectores de Mendoza, San Luis, las sierras de Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy. Este desplazamiento marcará el comienzo de un cambio gradual en el patrón meteorológico que será más evidente en la segunda mitad de la semana.

El jueves traerá las primeras señales de alivio en algunas regiones. El ingreso de un sistema de altas presiones desde la Patagonia favorecerá la rotación del viento al este en la franja central del país, una modificación clave que ayudará a moderar las temperaturas en Cuyo y el centro argentino. Aun así, el núcleo más intenso del calor persistirá sobre las provincias del norte.

CLIMA

Durante la tarde y la noche de ese jueves, algunas lluvias y tormentas aisladas avanzarán hacia la región central. Podrían afectar de manera parcial a Córdoba, el sur de Santa Fe y el este de Buenos Aires, con la posibilidad de que la inestabilidad llegue hasta zonas cercanas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacia el final del día.

El panorama se volverá más dinámico y complejo el viernes. Para esa jornada se espera que las lluvias y tormentas comiencen a generalizarse sobre el centro-oeste del país, ganen intensidad y luego avancen hacia las provincias centrales y el Litoral. Este proceso continuará a lo largo del sábado, conformando un episodio de inestabilidad extendida y potencialmente fuerte.

De acuerdo con los modelos meteorológicos analizados por Meteored, noviembre se despedirá con tormentas de características fuertes a severas en sectores del centro y norte argentino. Además, se prevén acumulados significativos de precipitación, especialmente en las provincias del Litoral y el norte de la región pampeana.