La foto que confirma el romance de la nieta de Susana Giménez con un famoso jugador.

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, quedó en el centro de la escena luego de que una imagen publicada por Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors, confirmara finalmente los rumores de romance que circulaban desde hace días.
Se conoció una imagen contundente que confirma el vínculo de Lucía Celasco con un famoso futbolista.
Desde hace semanas se comentaba que la joven y el futbolista estaban iniciando una relación, pero ninguno de los dos había hablado públicamente al respecto. Ciertos indicios que comenzaron a despertar la atención de los seguidores alimentaron la versión, aunque ambos se caracterizan por el bajo perfil.
En este contexto, la confirmación llegó de manera inesperada y directa: la foto que Figal compartió en su cuenta de Instagram terminó por despejar cualquier duda. En la imagen, se los ve compartiendo una merienda en un clima íntimo y relajado, una postal que no deja margen para la especulación y que selló lo que se venía comentando desde hacía tiempo. Aunque no hubo texto acompañando la publicación, la imagen habló por sí sola y rápidamente se viralizó.
El domigo, en Infama intentaron obtener la palabra de Lucía Selasco. Sin embargo, la joven evitó hacer declaraciones sobre su reciente vínculo y prefirió mantener la discreción. Ahora, esta postal no deja margen a la duda.
Hace menos de un mes, Pepe Ochoa confirmó en LAM (América TV) el romance entre Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, y el futbolista Nicolás Figal. Ahora fue la propia diva quien se refirió al incipiente vínculo en una entrevista con DDM (América TV).
“Estoy llegando una hora tarde a la conferencia de prensa de LOL, el proyecto está bien, pero la primera temporada no la vi nunca”, comenzó diciendo Susana cuando los cronistas se acercaron al auto para obtener sus declaraciones.
Más adelante, al ser consultada sobre la relación de su nieta de 31 años, respondió con humor: “No tengo la menor idea. Yo soy de San Lorenzo, qué lástima, pero no me molesta que mi nieta salga con un futbolista de Boca”. Y agregó con picardía: “No soy Tinelli, qué me importa”.
También le preguntaron por las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el último domingo en la provincia de Buenos Aires, y fue contundente: “Yo de política no hablo”, y añadió: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”.
“He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más”, continuó. Y cerró con una reflexión sobre los resultados: “Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14 por ciento de diferencia... además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió”.