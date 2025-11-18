La foto que confirma el romance de la nieta de Susana Giménez con un famoso jugador.

image

¿Qué dijo Susana Giménez del romance de su nieta con Nico Figal?

Hace menos de un mes, Pepe Ochoa confirmó en LAM (América TV) el romance entre Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, y el futbolista Nicolás Figal. Ahora fue la propia diva quien se refirió al incipiente vínculo en una entrevista con DDM (América TV).

“Estoy llegando una hora tarde a la conferencia de prensa de LOL, el proyecto está bien, pero la primera temporada no la vi nunca”, comenzó diciendo Susana cuando los cronistas se acercaron al auto para obtener sus declaraciones.

Más adelante, al ser consultada sobre la relación de su nieta de 31 años, respondió con humor: “No tengo la menor idea. Yo soy de San Lorenzo, qué lástima, pero no me molesta que mi nieta salga con un futbolista de Boca”. Y agregó con picardía: “No soy Tinelli, qué me importa”.

También le preguntaron por las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el último domingo en la provincia de Buenos Aires, y fue contundente: “Yo de política no hablo”, y añadió: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”.

“He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más”, continuó. Y cerró con una reflexión sobre los resultados: “Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14 por ciento de diferencia... además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió”.