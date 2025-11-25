La sorpresiva declaración de José María Listorti sobre Marcelo Tinelli que nadie esperaba: “Está bien que...”

Al mismo tiempo que agregó sincero: "En los 20 y pico de años que trabajamos juntos me enojé, y me peleé muchas veces con él, pero yo pongo en la balanza y me pesa más ser agradecido. Si la está pasando mal, no es el momento para pegarle, es el momento para estar, son los valores que me enseñaron a mi".

"Está bien que lo critiquen, si debe plata la tiene que pagar, estoy de acuerdo con eso. Pero es algo que se puede hablar aunque entiendo el negocio de salir a matarlo", remarcó así como señaló que le "duele que la gente que lo conoce lo critique, si hablan los que no laburan nunca, está bien".

Por último, José María Listorti finalizó apoyando una vez más a Marcelo Tinelli: "Todos los que trabajamos con él sabemos la clase de persona que es, con todos los defectos que pueda tener, pero siendo la figura que es y el trabajo que dio, no se lo merece".

José María Listorti en Sería Increíble - Olga - captura

Cuál fue la actitud de José María Listorti tras la renuncia de Marcelo Tinelli al programa de stream

Tras la sorpresiva decisión de Marcelo Tinelli de finalizar antes de lo acordado su ciclo en streaming por cuestiones personales y familiares, días pasados José María Listorti habló del tema en Puro Show (El Trece) y dio su visión sobre el detrás de escena del abrupto final.

El conductor comenzó aclarando que no estaba al tanto de lo que iba a suceder con la transmisión: "No sabía nada que se levantaba el programa. Yo quiero aclarar que yo no trabajo para Carnaval, simplemente le hice el favor y la 'gamba' cuando necesitó que yo lo reemplace", expresó con firmeza, remarcando que su participación fue únicamente a modo de colaboración y no como parte formal del equipo.

Consultado acerca de si se había comunicado con Tinelli en los últimos días, Listorti fue directo y sin rodeos: "No, no lo jodo, por eso me llevo bien. No le chupo las medias como todos piensan, nada que ver. De hecho, hace tres años y medio que no trabajo con Marcelo. El año pasado me propuso hacer el Cantando, le dije que no, me propuso este año hacer Carnaval y le dije que no", reveló, dejando en claro que su vínculo con el conductor se mantiene desde la cordialidad pero sin dependencia profesional.

En esa línea, volvió a reforzar su postura para despejar rumores sobre supuesta obediencia o favoritismo hacia el histórico conductor: "Lo que hago lo hago porque tengo buena onda y en agradecimiento de todos los años que trabajamos juntos, pero no le chupo las medias y no digo lo que me dice, como muchos salieron a decir. No me dijo qué decir ahora, menos cuando trabajaba para él", afirmó, manifestando malestar por los comentarios que circularon en redes y medios.

Otro tema que no esquivó fue el de los pagos dentro de Carnaval. Con claridad, sostuvo: "Yo no cobro, fue un favor, yo los favores no los cobro. Igual Fede (Hoppe) me dio una guita por haberlo reemplazado pero nunca se la pedí. Igual lo agradezco. Tengo entendido que van a pagar todo noviembre", aportando su perspectiva en medio de las versiones que circulaban sobre atrasos y problemas de producción.

Finalmente, al ser consultado sobre el comunicado con el que Tinelli anunció públicamente su decisión de dar un paso al costado temporal, Listorti confesó: "No lo leí. Si eligió no hacer el programa es porque no debe estar pasándola bien, porque es muy difícil hacer un programa de ese estilo, tener que estar haciendo divertir cuando no la estás pasando bien". Con esa reflexión, cerró su análisis sobre el delicado momento que atraviesa el conductor.