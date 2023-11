Luciano Pereyra habló por primera vez sobre su relación con Alejandro Fantino

La encargada de hacerle la pregunta fue la modelo Luli Fernández, que también estuvo como invitada: "¿Cuánto te condicionó o te angustió, o quizá no te generó ningún tipo de sentimiento, cuando se habló de una posible relación entre vos y Alejandro Fantino?”.

"Absolutamente nada", dijo el cantante y agregó: "No es más que un rumor. Me parece que perder el tiempo en rumores que no suman… Tengo bien claro mi trabajo, mi profesión y mi vida sobre todas las cosas. Esos rumores se generan por no andar mostrando mi vida privada".

"No me interesa mostrar la vida privada, por algo es privada", sumó de forma tajante.

Entonces, Luli remetió: "¿Pero sentís que alguien te cobró algo por no haber querido mostrar o por no haber querido compartir tu vida privada con ese rumor?".

Luciano no esquivó la cuestión: "No lo tendría que responder yo. Tampoco me interesa. Para nada".