Tronco blanqueó el verdadero motivo detrás de su feroz pelea con Alejandro Fantino

“Venía muy cargado con cosas que le están pasando a mi familia, a mis viejos, a mi hermana, al país obviamente. En un solo día recibí siete malas noticias... más el quilombo que tenemos todos los días en Neura”, contó.

Embed

"Tronco" aclaró que mantiene una relación muy cercana con Fantino. “Siempre discutimos así, porque hacemos un show y nos divertimos. Tenemos la suficiente confianza para decirnos cualquier pelotudez. A Ale lo conozco hace más de 20 años, ni siquiera somos hermanos, somos una categoría más”, remarcó.

Por último, el columnista reconoció que la situación se le fue de las manos. "Se me saltó la térmica. Rompí la pantalla porque la cerré mal... Me fui a la m... Y me pasó algo... Me fui a negro, no ves, estaba todo nublado”, cerró.

Embed

La reacción de Alejandro Fantino junto a su amigo Tronco tras su feroz pelea al aire

Un momento impactante se vivió al aire en Multiverso Fantino, el programa de Alejandro Fantino en su señal de streaming, Neura. El reconocido conductor protagonizó una acalorada discusión con el columnista Sergio "Tronco" Figliuolo por la realidad económica argentina.

En medio del ida y vuelta, el integrante del programa se mostró furioso con su compañero, revoleó los auriculares y se fue indignado de la mesa, ante el asombro del resto de los integrantes del panel.

"Se enojó en serio, pará un poco. Tronco pará, no te pongas así. No te podés enojar así, Tronquito. Se enojó en serio", expresó Alejandro Fantino, desconcertado con la reacción de Tronco tras la discusión.

A horas del tenso momento al aire, en las redes sociales, el conductor de Neura compartió un video, donde se lo ve en la puerta del estudio, riéndose y tomándose con humor lo ocurrido. En esa grabación también se observa a Troncho, notablemente más relajado junto al resto del equipo.

"Fantino y Tronco, reconciliados", se lee que dice en una parte del posteo de Alejandro Fantino tras la acalorada discusión en su programa. ¡Firmaron la paz!