Escándalo alrededor de Morena Rial: habló el pai umbanda acusado de matar animales en rituales

IG pai umbanda de Morena Rial

Además, explicó qué sucede habitualmente con los animales utilizados en los rituales y remarcó que luego son destinados al consumo. “Nosotros también matamos para comer, porque se cocinan y muchas veces se hace caridad para la gente que no puede comprar por la situación económica. Si van a prohibir un ebó con un animal de granja, entonces vayamos todos a cerrar los mataderos donde esos mismos animales sufren y mueren para el consumo diario”, manifestó.

Cabe recordar que durante el año pasado Morena Rial había visitado el templo de Gilliard De Ogum, y las imágenes de ambos rápidamente circularon en redes sociales y portales de espectáculos.

IG ritos con aminales

En aquel momento, el líder religioso había contado que la hija de Jorge Rial se había acercado al lugar para realizarse un bautismo umbanda. “En mi casa lo que hago está bien, pero para otros quizás está mal. El bautismo es la iniciación”, explicó entonces.

Por su parte, cansada de las críticas y de las burlas por sus elecciones personales, Morena de Oia —el nombre umbanda adoptado por la mediática— había lanzado en aquel entonces una fuerte advertencia que generó revuelo y preocupación entre quienes cuestionaban sus decisiones.

Morena Rial y su pai umbanda 1

Cuál es el polémico video de Morena Rial que podría meterla en problemas

Una vez más, Morena Rial quedó envuelta en una fuerte controversia a fines de abril pasado luego de compartir un video en redes sociales que rápidamente se viralizó y provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios. El material fue publicado en TikTok y allí se la puede ver acompañada por una amiga mientras ambas realizan una humorada relacionada con hechos delictivos, algo que generó indignación y numerosas críticas en internet.

Durante el clip, la hija de Jorge Rial repitió una frase inspirada en un audio viral y lanzó: "Chorro no. Chorro no soy, soy ladrón". Aunque para algunos se trató simplemente de una broma sin demasiada intención, muchos internautas consideraron que el comentario resultó desafortunado y hasta ofensivo, especialmente por el contexto judicial que atraviesa actualmente.

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Según trascendió desde su círculo cercano, todo habría ocurrido en un clima relajado mientras cumple arresto domiciliario en la vivienda de su hermana, Rocío Rial, donde además permanece junto a su hijo Amadeo.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención por aquellas horas. Paralelamente, Morena Rial mostró en sus redes un renovado cambio de imagen y sorprendió al aparecer con un tono de cabello más rubio, trabajo realizado por su estilista habitual. En medio de esta nueva etapa personal, también se encuentra dedicada al estudio de Derecho y enfocada en distintas actividades online, entre ellas la promoción de amarres, endulzamientos y “pactos”.