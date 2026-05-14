El duro revés judicial para Eduardo Fort y la furia de Rocío Marengo: "Estafa"

A lo que Nicolás Peralta amplió al respecto: "El juicio era por alimentos y lo que ganó es una deuda por retroactivos realmente millonaria, me dijeron que es muchísima plata, y el juicio se ganó en todas las instancias y ahora Fort pagó".

Embed

La furia de Rocío Marengo tras la resolución judicial y su total apoyo a Eduardo Fort

Rocío Marengo habló con SQP y dio detalles del conflicto legal entre su pareja Eduardo Fort y la ex mujer Karina Antoniali y brindó su total apoyo al padre de su hijo Isidro.

"Como pareja de Edu sé que él mantiene a todos sus hijos, ha pagado todo siempre. Pero también entiendo que a veces hay acuerdos entre abogados y estafas que a veces la Justicia mira para un costado", indicó la modelo.

Y se plantó: "Tengo entendido que Eduardo en un momento sintió que era una estafa lo que estaban haciendo porque no gabana nada y todo le decían que no. Gracias a Dios todo llegó a su fin".

Rocío Marengo explicó que Eduardo Fort no tiene diálogo con la madre de sus hijos mayores: "Hace muchos años que no hay vínculo. Los chicos están con Edu y hay un nene que vive con nosotros hace un montón de años y se le seguía pagando la cuota a la madre de ese nene que vivía con nosotros".

"Yo fui muy castigada por la otra parte sin tener nada que ver. Ojalá que termine, es lo que deseo, pero bueno, conociendo a cierta gente a veces las cosas no terminan", explicó.

Y cerró firme reiterando el total apoyo a su pareja: "Yo estoy al lado de él, lo banco a muerte porque sé que es re buen papá y se han dicho muchas cosas feas de él. El tiempo pone todo en su lugar y los chicos ya están grandes y saldrían a hablar y a decir las cosas como son".