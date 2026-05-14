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El duro revés judicial para Eduardo Fort y la furia de Rocío Marengo: "Estafa"

Eduardo Fort deberá pagar una suma millonaria por el reclamo de su ex Karina Antoniali y la modelo Rocío Marengo lo defendió en una nota con el programa SQP.

14 may 2026, 10:35
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El duro revés judicial para Eduardo Fort y la furia de Rocío Marengo: Estafa
El duro revés judicial para Eduardo Fort y la furia de Rocío Marengo: Estafa

El duro revés judicial para Eduardo Fort y la furia de Rocío Marengo: "Estafa"

Eduardo Fort se encuentra en conflicto judicial hace años con Karina Antoniali, madre de sus tres hijos mayores, por el reclamo económico que le inició ella en 2022.

Lo cierto es que en el programa SQP (América Tv) se dieron detalles de la reciente resolución de la Justicia en favor de Antoniali y por el cual el empresario y hermano de Ricardo Fort deberá pagar una importante suma de dinero en concepto de manutención retroactiva.

"Es un reclamo que viene del 2022 con varias idas y vueltas porque él no estaba cumpliendo en tiempo y forma con la manutención de sus hijos en común", comenzó explicando Pía Shaw.

Y agregó: "Karina siempre ha tenido un perfil relativamente alto y tiene a su abogada Elba Marcovecchio y ayer hizo público que ganó el juicio a través de las redes sociales. En 2025 el conflicto escaló más fuerte porque la Justicia dispuso el embargo sobre los bienes de Fort".

A lo que Nicolás Peralta amplió al respecto: "El juicio era por alimentos y lo que ganó es una deuda por retroactivos realmente millonaria, me dijeron que es muchísima plata, y el juicio se ganó en todas las instancias y ahora Fort pagó".

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La furia de Rocío Marengo tras la resolución judicial y su total apoyo a Eduardo Fort

Rocío Marengo habló con SQP y dio detalles del conflicto legal entre su pareja Eduardo Fort y la ex mujer Karina Antoniali y brindó su total apoyo al padre de su hijo Isidro.

"Como pareja de Edu sé que él mantiene a todos sus hijos, ha pagado todo siempre. Pero también entiendo que a veces hay acuerdos entre abogados y estafas que a veces la Justicia mira para un costado", indicó la modelo.

Y se plantó: "Tengo entendido que Eduardo en un momento sintió que era una estafa lo que estaban haciendo porque no gabana nada y todo le decían que no. Gracias a Dios todo llegó a su fin".

Rocío Marengo explicó que Eduardo Fort no tiene diálogo con la madre de sus hijos mayores: "Hace muchos años que no hay vínculo. Los chicos están con Edu y hay un nene que vive con nosotros hace un montón de años y se le seguía pagando la cuota a la madre de ese nene que vivía con nosotros".

"Yo fui muy castigada por la otra parte sin tener nada que ver. Ojalá que termine, es lo que deseo, pero bueno, conociendo a cierta gente a veces las cosas no terminan", explicó.

Y cerró firme reiterando el total apoyo a su pareja: "Yo estoy al lado de él, lo banco a muerte porque sé que es re buen papá y se han dicho muchas cosas feas de él. El tiempo pone todo en su lugar y los chicos ya están grandes y saldrían a hablar y a decir las cosas como son".

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