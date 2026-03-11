Escándalo en Gran Hermano: la inesperada decisión de Franco Zunino tras lo sucedido con Luana y su ex

Durante el aire del stream que hay en la casa, Franco relató la conversación que mantuvo con su compañera. “Con Luana quedamos como amigos porque la verdad que yo no quiero estar en el medio de esos quilombos, que tampoco me corresponden y jamás, jamás estaría en el medio de una relación”, expuso.

Así como también agregó: “Entonces le dije que todo bien, pero que ya está, que seamos amigos. Ella es re piola, re buena onda, pero vamos a ser amigos y nada más”.

Al tiempo que aseguró que no la dejaría sola en este momento crítico . “También le dije que no le iba a soltar la mano porque sé que está pasando por un momento de m…, y acá las emociones se viven al mil millones. Pero ahora, al tener las cosas claras de cómo es su relación, le dije que ya está”, sentenció por último.

cara a cara Luana Fernández y su exnovio - GH

Cómo fue el escandaloso derecho a réplica entre Luana y su exnovio en Gran Hermano

El nuevo recurso del derecho a réplica, incorporado este año en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), quedó en el centro de la escena tras el tenso cruce que protagonizaron Luana Fernández y su ahora expareja, Lucas. El cara a cara virtual, que se emitió dentro del reality, generó un fuerte revuelo entre los televidentes y encendió el debate en las redes sociales.

Durante el intercambio, Lucas lanzó duras acusaciones sobre el pasado sentimental de la participante y no dudó en exponer situaciones que, según él, ocurrieron mientras estaban en pareja. La escena tomó por sorpresa a Luana, quien se mostró visiblemente afectada por la situación.

“Me humillaste ante un montón de personas y antes... ¿Te acordas cuando vino ese chico a entrenarnos a casa? ¿Te acordas no? El que comienza con L. ¿Qué pasó ahí? Y no era que los amigos eran amigos realmente, y no solo con uno, con dos. Y no solo estar sino tener una vida paralela hace siete u ocho meses. Tengo pruebas, vos sabes que es así”, lanzó Lucas con tono firme durante la confrontación.

Frente a esas palabras, Luana intentó responder y defenderse en medio de la exposición. “No Lu, no es como parece, las cosas no se hablan frente a tantas personas. No me hagas esto acá, hay un montón de personas mirando. No me hagas quedar como una mier.. a mí. Lo único que quería tener tu amor y una persona detallista, no que cuando se levanta lo primero que hace es agarrar el celular. Yo te admiro completamente y te amo como persona. El pasado queda atrás, lo único que quiero ahora es jugar”, expresó la participante.

Embed

La situación se dio dentro del programa que conduce Santiago del Moro, y rápidamente generó una catarata de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la dinámica del segmento y el nivel de exposición que tuvo Luana frente al público.

En X, las opiniones aparecieron de inmediato luego de que el joven ingresara virtualmente a la casa y el vínculo entre ambos se diera por terminado tras seis años de relación, con acusaciones directas de infidelidad.

“No me la banco a ella. Pero es horrible lo que le hicieron”, escribió un usuario. Otros fueron aún más duros: “Una aberración para Gran Hermano y para Luana, le erraron de acá a la China”, “Fue demasiado igual esto. Rifaron la salud mental de un participante con algo que era totalmente innecesario” y “Un mamarracho. Exponen a una mina a cosas privadas dichas por un tercero que nada tiene que ver con el juego”.

También hubo quienes apuntaron a que esta herramienta rompe con el histórico aislamiento del reality, mientras que otros televidentes defendieron el segmento y hasta lo consideraron atractivo. “Cagaron el principio básico de GH: el aislamiento”, cuestionó un usuario. En contraposición, algunos celebraron la dinámica: “Espectacular. Queremos más”.