Escándalo en Gran Hermano: la inesperada decisión de Franco Zunino tras lo sucedido con Luana y su ex
Tras el fuerte cruce entre Luana Fernández y su ex, Franco Zunino tomó una determinación y dejó en claro qué hará con el vínculo que venía forjando con ella en la casa de Gran Hermano.
11 mar 2026, 15:05
En la noche del martes, Luana Fernández atravesó el más impensado de los momentos dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cuando el Big la puso cara a cara -realidad aumentada mediante- con Lucas Izzi, nada menos que su exnovio a quien justamente dejó a través de un mensaje a cámara ya estando en el reality . Ocurre que la participante había empezado a sentir atracción por uno de sus compañeros: Franco Zunino.
La realidad es que la jugadora en ningún momento supuso que luego de su anuncio de terminar unilateralmente su noviazgo de seis años, Gran Hermano le daría la posibilidad de derecho a réplica a su ahora expareja. En el momento de cruce, cargado de tensión, Lucas le pasó factura por supuestas infidelidades del pasado y Luana se sintió expuesta públicamente.
Así, de inmediato la participante cuestionó a Gran Hermano por someterla a semejante situación, y hasta preguntó si podría abandonar el juego si así lo decidiese. Tras ello, ya frente al resto de los participantes, Luana estalló furiosa y fue Santiago del Moro quien debió calmarla.
Asimismo, como si esto no fuese suficiente con el inusitado escándalo desatado dentro de la casa, horas después el causante en cierta manera de todo esto, no hizo más que tomar distancia de Luana. Concretamente, Zunino anunció su decisión de ponerle un freno al vínculo que venía construyendo con Luana dentro de la casa más famosa de la televisión.
Durante el aire del stream que hay en la casa, Franco relató la conversación que mantuvo con su compañera. “Con Luana quedamos como amigos porque la verdad que yo no quiero estar en el medio de esos quilombos, que tampoco me corresponden y jamás, jamás estaría en el medio de una relación”, expuso.
Así como también agregó: “Entonces le dije que todo bien, pero que ya está, que seamos amigos. Ella es re piola, re buena onda, pero vamos a ser amigos y nada más”.
Al tiempo que aseguró que no la dejaría sola en este momento crítico . “También le dije que no le iba a soltar la mano porque sé que está pasando por un momento de m…, y acá las emociones se viven al mil millones. Pero ahora, al tener las cosas claras de cómo es su relación, le dije que ya está”, sentenció por último.
Cómo fue el escandaloso derecho a réplica entre Luana y su exnovio en Gran Hermano
El nuevo recurso del derecho a réplica, incorporado este año en Gran Hermano Generación Dorada(Telefe), quedó en el centro de la escena tras el tenso cruce que protagonizaron Luana Fernández y su ahora expareja, Lucas. El cara a cara virtual, que se emitió dentro del reality, generó un fuerte revuelo entre los televidentes y encendió el debate en las redes sociales.
Durante el intercambio, Lucas lanzó duras acusaciones sobre el pasado sentimental de la participante y no dudó en exponer situaciones que, según él, ocurrieron mientras estaban en pareja. La escena tomó por sorpresa a Luana, quien se mostró visiblemente afectada por la situación.
“Me humillaste ante un montón de personas y antes... ¿Te acordas cuando vino ese chico a entrenarnos a casa? ¿Te acordas no? El que comienza con L. ¿Qué pasó ahí? Y no era que los amigos eran amigos realmente, y no solo con uno, con dos. Y no solo estar sino tener una vida paralela hace siete u ocho meses. Tengo pruebas, vos sabes que es así”, lanzó Lucas con tono firme durante la confrontación.
Frente a esas palabras, Luana intentó responder y defenderse en medio de la exposición. “No Lu, no es como parece, las cosas no se hablan frente a tantas personas. No me hagas esto acá, hay un montón de personas mirando. No me hagas quedar como una mier.. a mí. Lo único que quería tener tu amor y una persona detallista, no que cuando se levanta lo primero que hace es agarrar el celular. Yo te admiro completamente y te amo como persona. El pasado queda atrás, lo único que quiero ahora es jugar”, expresó la participante.
La situación se dio dentro del programa que conduce Santiago del Moro, y rápidamente generó una catarata de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la dinámica del segmento y el nivel de exposición que tuvo Luana frente al público.
En X, las opiniones aparecieron de inmediato luego de que el joven ingresara virtualmente a la casa y el vínculo entre ambos se diera por terminado tras seis años de relación, con acusaciones directas de infidelidad.
“No me la banco a ella. Pero es horrible lo que le hicieron”, escribió un usuario. Otros fueron aún más duros: “Una aberración para Gran Hermano y para Luana, le erraron de acá a la China”, “Fue demasiado igual esto. Rifaron la salud mental de un participante con algo que era totalmente innecesario” y “Un mamarracho. Exponen a una mina a cosas privadas dichas por un tercero que nada tiene que ver con el juego”.
También hubo quienes apuntaron a que esta herramienta rompe con el histórico aislamiento del reality, mientras que otros televidentes defendieron el segmento y hasta lo consideraron atractivo. “Cagaron el principio básico de GH: el aislamiento”, cuestionó un usuario. En contraposición, algunos celebraron la dinámica: “Espectacular. Queremos más”.