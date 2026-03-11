El fuerte enojo y desesperado pedido de Sabrina Rojas a los medios: "Pido por favor..."

"Si quieren hablar de mí o Luciano háganlo. Pero a los chicos déjenlos afuera y cuiden su identidad", precisó Sabrina Rojas molesta por la exposición de sus hijos.

Y cerró: "Insisto, estoy orgullosa de ellos y amo compartir momentos con mis niños en mis redes. Es increíble la poca responsabilidad que hay con respecto a los menores".

Este mensaje de Sabrina Rojas se da luego de que en diversos medios se publicó una imagen del actor Luciano Castro junto a uno de sus hijos tras los días que pasó internado en un centro especializado por voluntad propia luego de lo que fue la escandalosa separación de la actriz Griselda Siciliani.

La imagen donde se ve al niño abrazado al padre al aire libre fue publicada por la cuenta de Instagram Gossipeame y replicada después en varios medios.

sabrina rojas furiosa con los medios por exponer a sus hijos

Luciano Castro rompió el silencio y habló de su internación

Luciano Castro brindó una entrevista al programa A la Tarde (América Tv) donde por primera vez habló un centro especializado en salud mental para iniciar un proceso de recuperación personal y emocional.

“Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné. De verdad, estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales del lugar, los compañeros del lugar", señaló el actor.

Luciano Castro agradeció la ayuda que recibió en el centro médico y aclaró que el motivo de su internación fue para sanar y estar bien con la gente que lo rodea.

"Me contuvieron, me ayudaron. Y estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y amo, que son mis hijos”, expresó frente a las cámaras del ciclo conducido por Karina Mazzocco.

“Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Y bueno... por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Así que es lo más importante”, explicó el artista reflejando con la crudeza el difícil momento que atravesó y la importancia de haber pedido asistencia profesional.

El cronista Oliver Quiroz le comentó que volver al trabajo podía ayudarlo a despejarse y Luciano Castro evitó seguir dando respuestas de su situación personal: “No tengo más que decirte”, comentó antes de retirarse con su auto.