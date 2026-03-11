Victoria Villarruel se metió en la polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni

Victoria Villarruel se metió en la polémica por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial. Foto captura Instagram.

Villarruel publicó el mensaje luego de una entrevista que Adorni dio a A24, donde reconoció que su esposa, Bettina Angeletti, viajó junto a la comitiva de Javier Milei en el avión presidencial a Nueva York. "Es mi mujer, es mi compañera de vida. Iba a viajar conmigo. Pagó su pasaje de 5.345 dólares con fecha de 26 de febrero. Pero después, por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse conmigo; si no, no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado", enfatizó el jefe de Gabinete.

El jefe de ministros de Milei, que había usado la frase "el ajuste lo paga la política" en varias de sus famosas conferencias de prensa en la Casa Rosada, ahora defendió la inclusión de su esposa en un viaje oficial a pesar de no ser funcionaria.

"Vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá, más allá de que ella, en paralelo, iba a venir porque tenía una actividad. Pero no le sacamos un peso al Estado", argumentó.

La oposición presentó un pedido de interpelación

El bloque peronista de Unión por la Patria, entre otros partidos de la oposición, presentó este miércoles en la Cámara de Diputados un pedido de "interpelación" al jefe de Gabinete para que explique ante el Congreso el rol que ocupaba Bettina Angeletti en la comitiva presidencial. En el mismo sentido, también solicita que se esclarezcan los gastos de hotel y demás viáticos durante su estadía de casi una semana en Miami y Nueva York.

"En función del art. 101 de la Constitución, ingresaremos en Diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni. El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura", sostuvo el bloque de Diputados de UxP, Germán Martínez, en un comunicado difundido en la red X

Otro pedido de informes fue presentado por el diputado socialista Esteban Paulón, quien solicitó una copia del manifiesto del vuelo contratado por el Gobierno para el traslado de diversos funcionarios a los Estados Unidos en ocasión de la realización de la “Argentina Week”, precisó Parlamentario.

Al respecto, pidió saber si en el marco de la comitiva oficial por el viaje "fue incluida la señora Bettina Angeletti, qué rol cumple y si se ha dejado constancia del vínculo que tiene con el jefe de Gabinete". En esa línea, solicita información sobre quién sufragó el costo derivado de su viaje y que se adjunten los comprobantes correspondientes.

Tras el retorno de Milei, Adorni continuaba de gira en EE.UU.

La Casa Rosada difundió este miércoles fotos de Adorni con gobernadores y empresarios como parte de la agenda oficial en Nueva York antes de disertar en el cierre del evento Argentina Week.

El jefe de Gabinete mantuvo un encuentro en la sede del Bank of America con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; San Juan, Marcelo Orrego; Jujuy, Carlos Sadir; y Neuquén, Rolando Figueroa; y con el ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, en representación del gobernador Leandro Zdero.

A diferencia de su esposa, los gobernadores viajaron en avión privado sin integrar la comitiva oficial, y pagaron sus respectivos pasajes.

"El objetivo de la reunión fue coordinar la derivación, por parte del Gobierno nacional hacia cada provincia, de las consultas, proyectos y análisis de inversión de empresarios estadounidenses surgidos durante el evento", informó la Casa Rosada,