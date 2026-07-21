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Sin descanso tras el Mundial: Leandro Paredes se entrenó a la par y presiona para jugar en Boca

El volante xeneize se reincorporó de inmediato en Ezeiza, se entrenó con el grupo y buscará estar el jueves pese a la fisura que arrastra desde el Mundial.

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Foto: Prensa Boca 

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El cierre de la cita ecuménica en Norteamérica dio paso sin escalas al reinicio de la actividad oficial en el ámbito de clubes para los futbolistas de la delegación nacional. Paredes se sumó a Boca y quiere jugar ante O'Higgins a pesar de la lesión: cónclave con Arruabarrena. El mediocampista no se tomó descanso prolongado tras finalizar el torneo ecuménico y se presentó de forma inmediata en las instalaciones del club para ponerse a disposición de la conducción técnica del primer equipo.

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Foto: Reuters

Foto: Prensa Boca

La velocidad en el retorno del mediocampista central superó las previsiones iniciales del cuerpo médico de la institución. Leandro Paredes se sumó rápido a Boca. El mediocampista de la Selección Argentina se reincorporó al Xeneize al día siguiente de su arribo al país tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina: quiere jugar ante O'Higgins el jueves a pesar de su lesión. La postura del futbolista generó un marcado entusiasmo en el cuerpo técnico de la Ribera: El Vasco Arruabarrena respira: se entrenó a la par del grupo durante la jornada matutina.

El regreso a los trabajos formales en el predio de entrenamiento se produjo en las primeras horas del día. El capitán fue a primera hora al predio de Ezeiza este martes, prácticamente sin descanso luego de haber arribado a Argentina. El compromiso internacional por el certamen continental constituye el objetivo central en la planificación del futbolista: su intención es ponerse a disposición para el duelo de ida de los 16vos de final de la Copa Sudamericana, que será el 23 de julio en la Bombonera, acortando al máximo los plazos de recuperación física.

Cómo es la lesión de Leandro Paredes y qué evaluará el cuerpo médico de Boca

El capitán xeneize padece una dolencia en la zona torácica que sufrió durante su participación con la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

Las condiciones físicas del mediocampista serán analizadas minuciosamente por los profesionales de la salud antes de confirmar su presencia en la alineación titular. Según la información, tendrá una charla con el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena y con el cuerpo médico. Este martes se entrenó a la par del grupo, pero lo evaluarán día a día por la fisura en una de sus costillas, lesión que sufrió en la Copa del Mundo.

A pesar del cuadro clínico y la fatiga acumulada, las opciones de verlo en cancha permanecen vigentes. Su presencia frente a O’Higgins es una posibilidad concreta, más allá de que finalizó la Copa del Mundo con molestias físicas después de disputar 696 minutos en siete partidos. El impulso del propio deportista resulta determinante en la toma de decisiones: ¿El motivo? El deseo del futbolista de no querer perderse un partido clave. La jerarquía y la personalidad del 5 hacen que Arruabarrena espere su evolución hasta último momento antes de tomar una decisión definitiva.

Qué pasó con Leandro Paredes en el cierre de la final del Mundial frente a España

El volante había tenido una labor destacada en las rondas previas del certamen, pero protagonizó una sanción disciplinaria en la definición.

El trágico desenlace de la final ante el seleccionado europeo incluyó momentos de tensión tras el pitazo del árbitro. Paredes -quien había brillado en la semifinal frente a Inglaterra- entró en el segundo tiempo en la final contra España y, cuando terminó el partido, fue expulsado a raíz de una pelea con Gavi y Eric García, marcando el cierre de su participación en el torneo ecuménico.

A pesar de esa incidencia y del poco tiempo de margen de cara al cruce por la Copa Sudamericana, el volante busca dar vuelta la página de inmediato en el plano local. Por más que falten apenas dos días para el partido ante O’Higgins, este jueves desde las 21.30 por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, nadie en Boca se anima a descartarlo. Paredes quiere pasar rápido este mal trago y qué mejor forma que en La Bombonera con la camiseta del club de sus amores puesta.

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