Sin descanso tras el Mundial: Leandro Paredes se entrenó a la par y presiona para jugar en Boca

Cómo es la lesión de Leandro Paredes y qué evaluará el cuerpo médico de Boca

El capitán xeneize padece una dolencia en la zona torácica que sufrió durante su participación con la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

Las condiciones físicas del mediocampista serán analizadas minuciosamente por los profesionales de la salud antes de confirmar su presencia en la alineación titular. Según la información, tendrá una charla con el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena y con el cuerpo médico. Este martes se entrenó a la par del grupo, pero lo evaluarán día a día por la fisura en una de sus costillas, lesión que sufrió en la Copa del Mundo.

A pesar del cuadro clínico y la fatiga acumulada, las opciones de verlo en cancha permanecen vigentes. Su presencia frente a O’Higgins es una posibilidad concreta, más allá de que finalizó la Copa del Mundo con molestias físicas después de disputar 696 minutos en siete partidos. El impulso del propio deportista resulta determinante en la toma de decisiones: ¿El motivo? El deseo del futbolista de no querer perderse un partido clave. La jerarquía y la personalidad del 5 hacen que Arruabarrena espere su evolución hasta último momento antes de tomar una decisión definitiva.

Qué pasó con Leandro Paredes en el cierre de la final del Mundial frente a España

El volante había tenido una labor destacada en las rondas previas del certamen, pero protagonizó una sanción disciplinaria en la definición.

El trágico desenlace de la final ante el seleccionado europeo incluyó momentos de tensión tras el pitazo del árbitro. Paredes -quien había brillado en la semifinal frente a Inglaterra- entró en el segundo tiempo en la final contra España y, cuando terminó el partido, fue expulsado a raíz de una pelea con Gavi y Eric García, marcando el cierre de su participación en el torneo ecuménico.

A pesar de esa incidencia y del poco tiempo de margen de cara al cruce por la Copa Sudamericana, el volante busca dar vuelta la página de inmediato en el plano local. Por más que falten apenas dos días para el partido ante O’Higgins, este jueves desde las 21.30 por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, nadie en Boca se anima a descartarlo. Paredes quiere pasar rápido este mal trago y qué mejor forma que en La Bombonera con la camiseta del club de sus amores puesta.