Polémica con Rosalía: la burla de la cantante española contra los argentinos tras la final del Mundial

“Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, describió Mía Khalifa de manera picante para acompañar al clip junto a varias banderas de España.

Al repostear desde su cuenta ese material, la catalana quedó envuelta en una andanada de críticas por parte de sus fans argentinos, ya que tomaron ese gesto como una burla tras la derrota en la final.

El material que reposteó Rosalía desde su cuenta motivó una gran polémica en redes entre quienes la cuestionaron y otros señalaron que la artista sólo compartió ese video porque tenía su canción y sin ánimo de cargar a los argentinos.

“La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, sostiene parte de la letra que Mía eligió de la canción de Rosalía para cantar en su video.

“Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece un tanto hipócrita”, “Para mí solo lo compartió porque Mía subió un video utilizando el audio de ‘La perla’, pero no dijo nada”, señalaron algunos usuarios de X ante la polémica que despertó el reposteo de Rosalía del video de Khalifa.

El conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi tras perder la final del Mundial 2026

Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026 Junto a una foto del capitán de la Selección Argentina con la medalla de subcampeón, donde destacó la fortaleza y la entrega de su marido más allá del resultado.

"Siempre vas a ser el mejor @leomessi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", comenzó su profundo mensaje.

Y remarcó: "Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único. Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia".

"Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo", finalizó a puro sentimiento Antonela Roccuzzo sobre Messi en medio de la tristeza por el resultado de la final mundialista.