¿Tamara Báez, embarazada? El sugestivo gesto de Thiago Martínez en las fotos de su cumpleaños

¿Quién es el novio de Tamara Báez?

El novio de Tamara Báez es Thiago Martínez, con quien oficializó su relación a través de las redes sociales a inicios de 2024. Según contó la propia influencer, el vínculo se fue construyendo de a poco: Martínez la ayudó mucho con su hija Jamaica, la cuidaba, le cocinaba y compartían largas charlas, en una relación que además fue bien recibida por el entorno familiar de él.

A lo largo de la pareja atravesaron algunas rupturas y reconciliaciones, la última de ellas confirmada a fines de mayo de este año. Actualmente conviven y a comienzos de este año Tamara reveló sus planes de agrandar la familia junto a él para el año que viene, lo que fue interpretado como una confirmación de sus proyectos a futuro como pareja.