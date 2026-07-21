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¿Tamara Báez, embarazada? El sugestivo gesto de Thiago Martínez en las fotos de su cumpleaños

Tamara Báez celebró un año más de vida rodeada de sus seres queridos y un detalle en una de las postales con su novio despertó rumores de un bebé en camino.

21 jul 2026, 12:05
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¿Tamara Báez, embarazada? El sugestivo gesto de Thiago Martínez en las fotos de su cumpleaños

Tamara Báez celebró su cumpleaños con una mega fiesta temática, repleta de globos, flores y momentos especiales junto a sus seres queridos. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de sus millones de seguidores fue una romántica postal junto a su novio, que despertó rumores y sembró la duda sobre un posible embarazo.

En medio de los festejos, la ex de L-Gante compartió varias imágenes en su cuenta oficial para mostrar los detalles de la decoración rosa y los costosos obsequios que recibió. El rumor comenzó a correr con fuerza por una foto en particular, en la que Thiago Martínez le sostiene la panza con ternura mientras se dan un beso, un gesto clásico que suele utilizarse en el mundo de la farándula para anunciar la llegada de un nuevo integrante a la familia.

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"Feliz y agradecida por tener la familia que tengo. Pasé un hermoso cumpleaños", escribió la influencer en su posteo, sumando todavía más misterio a la situación al agradecer por el gran presente amoroso y familiar que atraviesa en la actualidad.

¿Gesto cariñoso de pareja o señal de que viene un bebé en camino? Por el momento, ninguno de los dos confirmó la noticia y todo queda en el terreno de la interpretación de sus seguidores. El festejo también incluyó un imponente ramo de rosas rojas con el símbolo de Cáncer, su signo zodiacal, y tortas personalizadas con sus iniciales, coronando una noche que dejó a todos sus fanáticos expectantes por la gran noticia.

¿Quién es el novio de Tamara Báez?

El novio de Tamara Báez es Thiago Martínez, con quien oficializó su relación a través de las redes sociales a inicios de 2024. Según contó la propia influencer, el vínculo se fue construyendo de a poco: Martínez la ayudó mucho con su hija Jamaica, la cuidaba, le cocinaba y compartían largas charlas, en una relación que además fue bien recibida por el entorno familiar de él.

A lo largo de la pareja atravesaron algunas rupturas y reconciliaciones, la última de ellas confirmada a fines de mayo de este año. Actualmente conviven y a comienzos de este año Tamara reveló sus planes de agrandar la familia junto a él para el año que viene, lo que fue interpretado como una confirmación de sus proyectos a futuro como pareja.

     

 

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