Luis Zahera arrasa en Netflix con este impactante thriller español y es la película del momento

En ese clima, Luis Zahera aportó una interpretación contenida y áspera, acorde al tono general. No hubo gestos exagerados ni discursos grandilocuentes. Todo se sostuvo en miradas, silencios y decisiones que pesaron más que las palabras.

A medida que la trama avanzó, la investigación comenzó a revelar un patrón oscuro. No se trataba de un hecho aislado. Había secuestros de chicos y chicas jóvenes, y una violencia ejercida bajo la excusa de una supuesta fuerza superior. Esa justificación retorcida fue uno de los elementos más inquietantes del relato.

Infiesto Netflix 1

La dirección de Patxi Amezcua en "Infiesto"

La película fue escrita y dirigida por Patxi Amezcua, quien optó por una puesta en escena sobria y efectiva. El uso de locaciones reales en Galicia contribuyó a esa sensación de realismo incómodo. Todo se apoyó en la construcción del clima.

La cámara acompañó a los personajes de cerca, sin dar respiro. Los planos cerrados y los espacios reducidos reforzaron la idea de encierro, incluso cuando las escenas transcurrieron en exteriores. El contexto del coronavirus amplificó esa sensación de fin de mundo.

Dentro de esa propuesta, Luis Zahera volvió a destacarse por una actuación que se integró al conjunto sin buscar protagonismo forzado. Su trabajo se sumó al de un elenco sólido que sostuvo la credibilidad del relato.

Luis Zahera Infiesto 2.jpg

El elenco de "Infiesto" con Luis Zahera

Además de Luis Zahera, la película contó con un reparto que acompañó con solidez el tono general. Isak Férriz e Iria del Río interpretaron a los policías encargados de la investigación, construyendo personajes atravesados por la presión y el desgaste emocional.

Zahera compartió pantalla con actores como Juan Fernández, Ismael Fritschi, Ana Villa, María Mera, Isabel Naveira y José Manuel Poga. Cada uno aportó matices a una historia coral, donde nadie resultó completamente inocente ni completamente culpable.

El equilibrio entre las actuaciones fue clave para que el relato funcionara. No hubo golpes de efecto innecesarios. Todo se sostuvo en la coherencia interna de un mundo que parecía estar al borde del colapso.

Infiesto Netflix 3

Por qué esta película se volvió una recomendación recurrente

Dentro del catálogo de Netflix, el film se destacó por animarse a trabajar con un contexto sensible sin explotarlo de manera superficial. La pandemia no fue un truco, sino una herramienta narrativa que reforzó el clima de amenaza y aislamiento.

El true crime y los thrillers encontraron en esta propuesta una variante distinta. No se trató de una reconstrucción espectacular, sino de una inmersión lenta y opresiva en una comunidad marcada por el miedo. Luis Zahera fue parte fundamental de esa apuesta, consolidando su vínculo con historias densas y personajes complejos.

Mirá el tráiler oficial de "Infiesto"