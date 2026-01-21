Las primeras imágenes oficiales de Beto Casella con su nuevo equipo para debutar en América TV

Beto Casella y el panel (1)

Qué dijo Beto Casella de su nuevo programa

El 29 de diciembre, Beto Casella visitó LAM y presentó a los panelistas de su programa en América TV. Ángel de Brito lo recibió en su ciclo para preguntarle por su nuevo desafío. "Me tentaba hace rato cambiar de aire. Estaba agobiado, agotado, aburrido y destratado", se sinceró el conductor.

"Elegí América por el respeto. Extrañaba este trato, fueron muy cálidos y generosos", reconoció qué fue lo que lo impulsó a dar este paso. Respecto cómo será el formato del envío, adelantó: "Hay un esquema de informes que un poco se mantiene, pero nos vamos a renovar".