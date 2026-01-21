Las primeras imágenes oficiales de Beto Casella con su nuevo equipo para debutar en América TV
Con el debut cada vez más cerca, Beto Casella atraviesa la recta final de preparación de su nuevo programa y afina cada detalle de su presentación en América TV. En PrimiciasYa obtuvimos las primeras postales del ciclo.
Tic tac para Beto Casella y su presentación en América TV. El histórico conductor ya empezó la cuenta regresiva para el estreno de su nuevo y ambicioso proyecto, previsto para el mes de febrero, una apuesta fuerte con la que buscará dejar huella en la pantalla del canal.
Con Bendita ya en el pasado, todas las energías están puestas en este nuevo desafío televisivo que lo encuentra renovado y con ganas de volver a sorprender. Casella encara 2026 con un formato que promete, un equipo confirmado y un clima de expectativa. En las primeras imágenes a las que PrimiciasYa accedió de manera exclusiva, se lo ve cómodo, concentrado y rodeado de su gente de confianza.
De esta manera, el panel será rotativo, según el mismo Beto dijo, y estará conformado por: Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández y Leo Raff. En las últimas horas, además, el conductor anunció a Pachu Peña.
Las fotos no son un detalle menor: reflejan el pulso de la previa, un equipo que, como se dice, sale a la cancha de memoria y que deja sentado que la química ya se ve desde el vamos.
Qué dijo Beto Casella de su nuevo programa
El 29 de diciembre, Beto Casella visitó LAM y presentó a los panelistas de su programa en América TV. Ángel de Brito lo recibió en su ciclo para preguntarle por su nuevo desafío. "Me tentaba hace rato cambiar de aire. Estaba agobiado, agotado, aburrido y destratado", se sinceró el conductor.
"Elegí América por el respeto. Extrañaba este trato, fueron muy cálidos y generosos", reconoció qué fue lo que lo impulsó a dar este paso. Respecto cómo será el formato del envío, adelantó: "Hay un esquema de informes que un poco se mantiene, pero nos vamos a renovar".