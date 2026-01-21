El dolor de la gente que perdió su casa en Comodoro Rivadavia: "No sabemos qué vamos a hacer"
Entre el sufrimiento y la bronca, los vecinos buscan reubicarse tras perderlo todo. “Nos dejaron construir arriba de un volcán y ahora nos echan la culpa”, comentó una vecina.
Luego del desplazamiento del cerro Hermitte, que dejó a más de 300 familias sin hogar y que el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística de la zona, los vecinos mostraron su dolor y su bronca por la situación. “Ellos pueden vender un volcán y te permiten construir una casa, pero el problema es tuyo”, reclamó una mujer que perdió su hogar.
Alejandro Pueblas, desde la zona norte de la ciudad más afectada, principalmente en los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos, recolectó testimonios exclusivos para A24: “Vivimos acá desde el 2005 y la casa estaba hecha y comprabas tu lugar legalmente”, comentó una vecina y agregó: “El municipio tuvo que aprobar esta construcción, pero dijeron que solo vieron los planos y no los informes”.
“Si el informe previo decía que no se podía construir, por qué nos dejaron hacer nuestras casas”, contó Patricia en A24 indignada por la situación. “No sabíamos los problemas del suelo, en el año 2002 esos informes no aparecían en internet”.
Además, la vecina aclaró que “había una cooperativa que le dieron los terrenos para que construyan las casas y nosotros le compramos a la urbanizadora”. En la mira quedó el municipio por la catástrofe ya que no reparó en el informe que alertaba sobre la inestabilidad del terreno.
El movimiento de suelo comenzó el domingo por la madrugada y afectó a 500 casas. El lunes, el municipio dio la orden de la “autoevacuación inmediata”. Sin embargo, para Patricia, “Esto era una crónica anunciada porque el suelo no estaba firme”.
El Gobierno de Chubut anunció una serie de ayuda
“El agua de las cloacas hace también que el terreno se desestabilice”, comentó la vecina y agregó: “No sabemos qué vamos a hacer, estamos viviendo en casa de prestado y viendo cómo reubicarse, ya pedí permiso en el trabajo para que me dejen ubicarme”.
El Gobierno provincial anunció una serie de ayuda económica y derivará cerca de 5 mil millones de pesos para las familias damnificadas. En tanto, también prometieron invertir en nuevas viviendas para reubicar a los vecinos desalojados por el desplazamiento de tierra que destruyó sus hogares.
El informe realizado en el 2002 por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), ya alertaba la peligrosidad en el barrio Sismográfica por la expansión urbanística sobre el cerro Hermitte.