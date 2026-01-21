El dolor de la gente que perdió su casa en Comodoro Rivadavia: "No sabemos qué vamos a hacer"

El movimiento de suelo comenzó el domingo por la madrugada y afectó a 500 casas. El lunes, el municipio dio la orden de la “autoevacuación inmediata”. Sin embargo, para Patricia, “Esto era una crónica anunciada porque el suelo no estaba firme”.

Captura Entre el sufrimiento y la bronca, los vecinos buscan reubicarse tras perderlo todo.

El Gobierno de Chubut anunció una serie de ayuda

“El agua de las cloacas hace también que el terreno se desestabilice”, comentó la vecina y agregó: “No sabemos qué vamos a hacer, estamos viviendo en casa de prestado y viendo cómo reubicarse, ya pedí permiso en el trabajo para que me dejen ubicarme”.

El Gobierno provincial anunció una serie de ayuda económica y derivará cerca de 5 mil millones de pesos para las familias damnificadas. En tanto, también prometieron invertir en nuevas viviendas para reubicar a los vecinos desalojados por el desplazamiento de tierra que destruyó sus hogares.

El informe realizado en el 2002 por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), ya alertaba la peligrosidad en el barrio Sismográfica por la expansión urbanística sobre el cerro Hermitte.