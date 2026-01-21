El rol clave de Jorge Rial para que Morena Rial obtenga la prisión domiciliaria

Uno de los primeros episodios ocurrió el 18 de enero, entre las 22 y las 22.40. Según la documentación judicial, cinco personas, tres hombres y dos mujeres, llegaron en un Fiat, forzaron una ventana balcón e ingresaron a una vivienda de donde se llevaron alrededor de un millón y medio de pesos.

El segundo hecho se habría producido el 16 de enero, cuando el mismo grupo y el mismo vehículo ingresaron a otra casa y sustrajeron tarjetas de crédito y débito, documentación personal y una cuenta de Mercado Pago. Al día siguiente, el 17, parte de ese botín fue utilizado: Evelyn y Agustina realizaron una compra por 209 mil pesos utilizando la tarjeta y el DNI de la víctima.

La secuencia continuó con consumos menores pero reiterados en distintos comercios. En un autoservicio de La Lucila del Mar gastaron seis mil pesos; luego, en otro local, realizaron una compra por 91.100 pesos, cifra que se repitió más tarde en un supermercado.

El último episodio fue el más contundente. El grupo volvió a ingresar a una vivienda y se llevó tres millones de pesos, una PlayStation 5 y un reloj valuado en aproximadamente 300 dólares. Fue en ese operativo cuando finalmente se concretaron las detenciones.

Por estos siete hechos, los involucrados quedaron bajo la lupa judicial. Candalaft remarcó al aire que se trató de robos “fáciles de encontrar”, ya que el patrón repetido terminó por delatar a los sospechosos.

En este contexto, la defensa de Morena deberá avanzar con una nueva presentación ante la Cámara de Casación, ya que el domicilio aportado por Evelyn ya no puede ser utilizado como garantía. Para insistir con la prisión domiciliaria, es obligatorio proponer una nueva dirección válida.

Allí vuelve a cobrar protagonismo Jorge Rial. Tal como explicó Candalaft en el programa, “lo que van a hacer ahora, esto es información de la defensa, es reiterar el pedido de la domiciliaria con otro domicilio”, y reafirmó: “Ese domicilio lo va a aportar Jorge Rial, porque además no le queda otra”.

Mientras la investigación sigue avanzando y la Justicia profundiza las imputaciones por los siete hechos delictivos, el rol del conductor aparece como una pieza clave en la estrategia legal de su hija, en una causa que no deja de sumar capítulos y mantiene a la familia Rial en el centro de la escena judicial y mediática.

Quién es la mejor amiga de Morena Rial que fue detenida y está acusada de robar casas en la Costa

En DDM (América TV) compartió una noticia que generó gran impacto en el ambiente mediático: la mejor amiga de Morena Rial terminó detenida en el marco de una causa por robos ocurridos en Costa del Este.

"En Los Claveles al 1200, en Costa del Este, un hombre de La Plata, de 59 años, un comerciante, alquila con toda su familia la casa, sale una hora a comprar, a la playa, vaya a saber uno a qué, y cuando vuelve se da cuenta de que le robaron 3 millones de pesos, una consola PlayStation y un reloj marca Garmin color negro", relató Martín Candalaft durante el programa.

"Un escruche", intervino Marina Calabró. El periodista amplió: "Un hurto, no le rompieron, entraron por una ventana", detallando cómo se produjo el hecho. La investigación quedó bajo la órbita de la Policía Bonaerense, que logró dar con los responsables. "Hace la investigación la policía de la Provincia de Buenos Aires y detiene a algunas personas o a las personas que cometieron este delito. Una de las integrantes se llama Agustina Ayelén Soplan, de 26 años, abogada e íntima amiga de Morena Rial. Una de las personas que la iba a visitar a la cárcel", reveló Candalaft.

La lista de detenidos incluyó otros nombres: Guillermo Segovia, Brian Contreras y Eric Cañete. Candalaft añadió: "Y aparece una mujer detenida como Evelyn Denise Martínez. Ella era la persona que le prestaba a Morena la casa para la supuesta domiciliaria. No sé si Evelyn, esta se llama Evelyn Denise Martínez, no sé si es la misma persona, sinceramente".

Más tarde, Guido Záffora despejó las dudas y confirmó: "Es la persona que visita a Morena en el penal".

Por último, Candalaft cerró con un dato que terminó de dimensionar el caso: "Son tres robos. Dos en Costa del Este y uno en Aguas Verdes".