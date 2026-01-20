Un chico de 12 años murió tras un tiroteo con la Policía en Tres de Febrero

sus-amigos-y-familiares-lo-despidieron-en-las-redes-sociales-foto-instagram-uriel-alejandro-gimenez-HKDILZRDSJCMXLYMQV53SZSDGU

La investigación del caso

La investigación quedó a cargo de la UFI N°6, que ordenó peritajes a la Gendarmería Nacional. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y un subteniente de la Policía quedó imputado.

Fuentes judiciales indicaron además que el adolescente tenía antecedentes por encubrimiento en una causa iniciada el 27 de octubre de 2025 en la comisaría 11 de Tres de Febrero. En paralelo, continúa la búsqueda de los dos prófugos que lograron escapar tras el tiroteo.

Intentaron escapar de la Policía y destruyeron una vidriera

Una pareja de jóvenes de 18 y 15 años fue detenida en San Clemente del Tuyú luego de robar una moto y protagonizar una espectacular persecución policial que terminó con un choque en una estación de servicio. El episodio ocurrió en el marco del Operativo Verano Sol 2025/2026.

Todo comenzó cuando un turista que se encontraba de vacaciones en la localidad balnearia denunció el robo de su moto Dominar 400 cc, que estaba estacionada dentro de la vivienda donde se alojaba. A partir de esa denuncia, la Policía desplegó un operativo para dar con los sospechosos.

Los efectivos lograron localizar el vehículo cuando circulaba por la zona y detectaron su presencia en una estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas San Martín y Naval. Al advertir el operativo, los delincuentes intentaron escapar a toda velocidad.

Durante la maniobra, los jóvenes perdieron el control de la moto y chocaron contra la vidriera del comercio, que quedó completamente destruida. A pesar del impacto, ambos se levantaron rápidamente e intentaron huir a pie.

La fuga duró pocos metros. Los policías lograron reducirlos y detenerlos en el lugar. Los dos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se investiga su participación en el robo.