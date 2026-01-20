"Robate el cielo, chispita": los mensajes de despedida al chico de 12 años muerto en un tiroteo policial

La despedida en redes sociales

Tras conocerse la noticia, los seres queridos de Uriel compartieron imágenes, videos y mensajes de despedida en Instagram, acompañados por el hashtag #uriporsiempre. Una de las publicaciones más emotivas fue la de su hermana, quien escribió: “Mi amor de la hermana, me dejaste destrozada. Te amo por el resto de mi vida. Descansa en paz”.

En otras publicaciones se lo ve al menor empuñando armas y a bordo de distintas motos. “Robate el cielo, chispita”, expresaron en un video con un compilado de fotos para recordarlo.

La investigación del caso

Fuentes judiciales confirmaron que el chico había sido mencionado en una causa previa por encubrimiento, tramitada en la comisaría 11 de Tres de Febrero.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°6, que ordenó peritajes a la Gendarmería Nacional y caratuló el caso como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Un subteniente de la Policía quedó imputado, mientras continúa la búsqueda de los dos prófugos que lograron escapar tras el tiroteo.