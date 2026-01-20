En vivo Radio La Red
"Robate el cielo, chispita": los mensajes de despedida al chico de 12 años muerto en un tiroteo policial

Familiares y amigos de Uriel Alejandro Giménez lo despidieron en redes sociales tras el enfrentamiento armado ocurrido durante una persecución en Tres de Febrero

El nene fue identificado como Uriel Alejandro Giménez. Según la reconstrucción del hecho, viajaba a bordo de un Fiat Uno Van Fire junto a dos sospechosos cuando comenzó una persecución policial.

los-mensajes-de-despedida-a-uriel-el-chico-de-12-anos-que-murio-en-un-tiroteo-con-la-policia-foto-instagram-uriel-alejandro-gimenez-EGFOGIBFDNGKZNUZ22ZLGP3E64

Según la versión policial, al advertir que eran seguidos por los efectivos, los ocupantes del vehículo escaparon y abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad. En ese contexto se produjo un tiroteo y los delincuentes lograron darse a la fuga.

Dentro del auto, los policías hallaron vainas servidas y el cuerpo del chico, que murió como consecuencia de disparos de arma de fuego.

La despedida en redes sociales

Tras conocerse la noticia, los seres queridos de Uriel compartieron imágenes, videos y mensajes de despedida en Instagram, acompañados por el hashtag #uriporsiempre. Una de las publicaciones más emotivas fue la de su hermana, quien escribió: “Mi amor de la hermana, me dejaste destrozada. Te amo por el resto de mi vida. Descansa en paz”.

la-historia-de-despedida-que-publico-la-hermana-de-uriel-tras-su-muerte-foto-instagram-uriel-alejandro-gimenez-YC2JRJK5AFC4RG4HO53UW66WHA

En otras publicaciones se lo ve al menor empuñando armas y a bordo de distintas motos. “Robate el cielo, chispita”, expresaron en un video con un compilado de fotos para recordarlo.

sus-amigos-y-familiares-lo-despidieron-en-las-redes-sociales-foto-instagram-HKDILZRDSJCMXLYMQV53SZSDGU

La investigación del caso

Fuentes judiciales confirmaron que el chico había sido mencionado en una causa previa por encubrimiento, tramitada en la comisaría 11 de Tres de Febrero.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°6, que ordenó peritajes a la Gendarmería Nacional y caratuló el caso como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Un subteniente de la Policía quedó imputado, mientras continúa la búsqueda de los dos prófugos que lograron escapar tras el tiroteo.

