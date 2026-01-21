En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Embajada
PRESOS POLÍTICOS

Venezuela liberó a un empleado de la embajada argentina detenido hace más de un año

Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer de la embajada argentina en Caracas, había sido arrestado en diciembre de 2024 sin que se presentaran pruebas en su contra y permaneció recluido en El Helicoide.

Venezuela liberó a un empleado de la embajada argentina detenido hace más de un año

El Gobierno interino de Venezuela liberó este miércoles a Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer oficial de la embajada argentina en Caracas, quien permanecía detenido desde el 12 de diciembre de 2024 sin que se hubieran presentado pruebas en su contra. La excarcelación se produjo en un contexto marcado por denuncias de detenciones arbitrarias y cuestionamientos a la falta de información oficial sobre los presos políticos.

Leé también Corina Machado agradeció a Trump y remarcó: "En Venezuela estamos dando los pasos a una transición verdadera"
Corina Machado brindó una entrevista después de la reunión que mantuvo ayer en la Casa Blanca con Trump. (Foto: Reuters).

La liberación fue confirmada por la defensora de derechos humanos Elisa Trotta y ocurrió mientras continúan las críticas por la lentitud y opacidad del proceso de excarcelaciones anunciado por el chavismo. Hasta el momento, no se difundieron imágenes ni un comunicado oficial que detalle las condiciones en las que Mendoza Fuentes recuperó la libertad.

chavismo

El empleado local de la representación diplomática argentina había sido arrestado en su domicilio del barrio La Pastora, en Caracas, pocos días después de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien había ingresado a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo pequeño.

Mientras Gallo continúa detenido en la cárcel de El Rodeo, Mendoza Fuentes permaneció recluido en El Helicoide, señalado por organismos internacionales como uno de los principales centros de detención del país.

Durante su detención, el régimen venezolano le imputó distintos cargos, entre ellos terrorismo, sin que se conocieran avances concretos en la causa judicial. Mendoza Fuentes cumplió 40 años mientras estaba privado de su libertad y sin acceso a información pública sobre las supuestas pruebas que justificaban su arresto.

La madre del detenido, Maricela Fuentes, reclamó en reiteradas oportunidades por su liberación. “Mi hijo es un trabajador, no un delincuente”, afirmó en ocasiones anteriores, al tiempo que se definió como simpatizante del chavismo. La pareja de Mendoza Fuentes también encabezó pedidos ante el Gobierno y organismos de derechos humanos para visibilizar el caso.

A qué se dedicaba Mendoza Fuentes

Mendoza Fuentes se desempeñó durante años como empleado local de la embajada argentina y trabajó con distintos jefes de misión en Caracas. Prestó servicios durante la gestión de Eduardo Porretti, en el gobierno de Mauricio Macri, y durante el mandato del embajador Oscar Laborde, bajo la presidencia de Alberto Fernández. Más recientemente, colaboró con Gabriel Volpi y Andrés Mangiarotti, en una etapa atravesada por el deterioro del vínculo diplomático entre Buenos Aires y Caracas.

La detención del chofer generó reclamos diplomáticos por parte de la Argentina, que cuestionó el arresto de un trabajador vinculado a su sede diplomática y solicitó explicaciones al Gobierno venezolano. La familia había pedido la intervención de la Cancillería argentina, que rechazó públicamente el procedimiento.

Los otros argentinos detenidos

Pese a esta excarcelación, otros ciudadanos argentinos continúan detenidos en Venezuela. Entre ellos figuran el gendarme Nahuel Gallo; el empresario Roberto Baldo, cuya esposa de nacionalidad venezolana-española también permanece arrestada; el abogado Germán Giuliani; y Gustavo Gabriel Rivara, sobre quien activistas advirtieron un grave deterioro de su estado físico y mental.

La presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó el 15 de enero que 406 personas habían sido liberadas desde diciembre, aunque organizaciones independientes manejan cifras distintas. La ONG Foro Penal registró 143 excarcelaciones entre el 8 y el 19 de enero, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática contabilizó 163 en ese mismo período.

Organismos de derechos humanos reclamaron mayor transparencia en el proceso. La ONG Provea exigió que el Estado publique información detallada sobre las personas liberadas, los centros de detención, las causas penales y las condiciones de las excarcelaciones.

“Las autoridades no pueden eludir su responsabilidad de informar de manera clara y oportuna”, sostuvo la organización. Hasta el 19 de enero, Foro Penal contabilizaba 777 presos políticos en Venezuela.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Embajada Argentina Caracas
Notas relacionadas
Confirmaron la liberación de otros siete presos políticos extranjeros en Venezuela
Donald Trump evalúa incluir a María Corina Machado en el futuro de Venezuela
Quién es Roberto Baldo, el cuarto argentino detenido junto a su mujer en Venezuela

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar