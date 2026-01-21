Venezuela liberó a un empleado de la embajada argentina detenido hace más de un año

Durante su detención, el régimen venezolano le imputó distintos cargos, entre ellos terrorismo, sin que se conocieran avances concretos en la causa judicial. Mendoza Fuentes cumplió 40 años mientras estaba privado de su libertad y sin acceso a información pública sobre las supuestas pruebas que justificaban su arresto.

La madre del detenido, Maricela Fuentes, reclamó en reiteradas oportunidades por su liberación. “Mi hijo es un trabajador, no un delincuente”, afirmó en ocasiones anteriores, al tiempo que se definió como simpatizante del chavismo. La pareja de Mendoza Fuentes también encabezó pedidos ante el Gobierno y organismos de derechos humanos para visibilizar el caso.

A qué se dedicaba Mendoza Fuentes

Mendoza Fuentes se desempeñó durante años como empleado local de la embajada argentina y trabajó con distintos jefes de misión en Caracas. Prestó servicios durante la gestión de Eduardo Porretti, en el gobierno de Mauricio Macri, y durante el mandato del embajador Oscar Laborde, bajo la presidencia de Alberto Fernández. Más recientemente, colaboró con Gabriel Volpi y Andrés Mangiarotti, en una etapa atravesada por el deterioro del vínculo diplomático entre Buenos Aires y Caracas.

La detención del chofer generó reclamos diplomáticos por parte de la Argentina, que cuestionó el arresto de un trabajador vinculado a su sede diplomática y solicitó explicaciones al Gobierno venezolano. La familia había pedido la intervención de la Cancillería argentina, que rechazó públicamente el procedimiento.

Los otros argentinos detenidos

Pese a esta excarcelación, otros ciudadanos argentinos continúan detenidos en Venezuela. Entre ellos figuran el gendarme Nahuel Gallo; el empresario Roberto Baldo, cuya esposa de nacionalidad venezolana-española también permanece arrestada; el abogado Germán Giuliani; y Gustavo Gabriel Rivara, sobre quien activistas advirtieron un grave deterioro de su estado físico y mental.

La presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó el 15 de enero que 406 personas habían sido liberadas desde diciembre, aunque organizaciones independientes manejan cifras distintas. La ONG Foro Penal registró 143 excarcelaciones entre el 8 y el 19 de enero, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática contabilizó 163 en ese mismo período.

Organismos de derechos humanos reclamaron mayor transparencia en el proceso. La ONG Provea exigió que el Estado publique información detallada sobre las personas liberadas, los centros de detención, las causas penales y las condiciones de las excarcelaciones.

“Las autoridades no pueden eludir su responsabilidad de informar de manera clara y oportuna”, sostuvo la organización. Hasta el 19 de enero, Foro Penal contabilizaba 777 presos políticos en Venezuela.