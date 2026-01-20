Tenía tres hijos y era camionero: la fatal decisión de un conductor que terminó en tragedia

Un acto de solidaridad terminó de la peor manera: un camionero murió atropellado tras cruzar caminando la ruta para recuperar un valijón que una familia había perdido en plena circulación.
El hecho sucedió frente a una estación de servicio y conmocionó a vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.
La tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 352 de la ruta nacional 14, frente a una estación de servicio ubicada en las inmediaciones de la localidad correntina de Mocoretá.
La víctima fue identificada como Eduardo Galante, de 64 años, oriundo de Gualeguaychú, quien se había detenido en la zona para descansar. En ese contexto, una camioneta que circulaba por el lugar perdió un valijón que quedó sobre el asfalto, en un tramo con tránsito constante.
Al advertir la situación, Galante decidió intervenir para ayudar y cruzó la ruta con la intención de levantar el equipaje y devolvérselo a la familia. Sin embargo, mientras intentaba cumplir con ese gesto solidario, fue embestido por un Fiat Palio, cuyo conductor no logró evitar el impacto. El camionero murió en el acto como consecuencia de las graves heridas sufridas.
Un testigo presencial relató a un medio local que también había visto el valijón sobre la calzada y que estuvo a punto de ir a buscarlo, pero una llamada telefónica lo distrajo segundos antes. “Era mi hija, que me preguntaba dónde estaba. Cuando levanté la vista, vi que el camionero cruzó y lo atropellaron”, contó conmovido. “Dos segundos antes iba a ir yo a juntarlo”, agregó, todavía en estado de shock.
La muerte de Galante generó una fuerte conmoción en Gualeguaychú, donde era ampliamente conocido no solo por su trabajo como camionero, sino también por ser propietario de la empresa Transportes Galante. El hombre tenía tres hijos.
En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de Mocoretá, junto a bomberos voluntarios de esa ciudad, apodada “la perla del sur correntino”. Las pericias quedaron a cargo de la Justicia, que intenta determinar las responsabilidades en el hecho.