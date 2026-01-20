Tenía tres hijos y era camionero: la fatal decisión de un conductor que terminó en tragedia

Un testigo presencial relató a un medio local que también había visto el valijón sobre la calzada y que estuvo a punto de ir a buscarlo, pero una llamada telefónica lo distrajo segundos antes. “Era mi hija, que me preguntaba dónde estaba. Cuando levanté la vista, vi que el camionero cruzó y lo atropellaron”, contó conmovido. “Dos segundos antes iba a ir yo a juntarlo”, agregó, todavía en estado de shock.

La muerte de Galante generó una fuerte conmoción en Gualeguaychú, donde era ampliamente conocido no solo por su trabajo como camionero, sino también por ser propietario de la empresa Transportes Galante. El hombre tenía tres hijos.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de Mocoretá, junto a bomberos voluntarios de esa ciudad, apodada “la perla del sur correntino”. Las pericias quedaron a cargo de la Justicia, que intenta determinar las responsabilidades en el hecho.