El guiño a MasterChef Celebrity en la foto de Lando, el hijo de Maxi López, que compartió Daniela Christiansson

Los compañeros del programa lo despidieron y le entregaron el delantal para su hijo, gesto que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la gala.

Qué intimidades contó Daniela Christiansson de sus comienzos con Maxi López

En medio del gran momento mediático que atraviesa Maxi López gracias a su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) y su desembarco en el canal de streaming Olga, su pareja Daniela Christiansson decidió compartir una anécdota desconocida de los primeros tiempos de la relación. La modelo sueca no dudó en exponer al exfutbolista al recordar detalles de una salida que no terminó de la mejor manera.

En las últimas horas se viralizó un diálogo entre ambos, en el que Christiansson rememoró una cita fallida de los inicios de la pareja. “Pasó lo que ahora aprendiste”, comentó entre risas, mientras conversaban en su casa de Suiza, donde la modelo atravesaba su segundo embarazo junto a Maxi y sus hijos, Elle y Lando.

Con humor y complicidad, el exjugador defendió su actitud y aseguró que siempre mantuvo la educación como bandera. “Yo les explicaba a los chicos (a sus hijos) que tienen que ser educados”, dijo convencido.

Acto seguido, López reforzó su postura: “Hay que saber comportarse. Siempre educado. Siempre me sabía comportar”. Christiansson coincidió y agregó: “Siempre fuiste súper educado. Me hacía reír un montón. Eso es importante”. Ese recuerdo dio pie a que la modelo trajera a la memoria una noche en París, en 2014, cuando recién comenzaban a salir. “Ahora no, pero ahí vos sabías que yo no tomo otra cosa en el boliche que shot de tequila”, contó, iniciando una divertida historia que dejó en evidencia la poca resistencia de Maxi al alcohol.

El exdelantero, entre risas y gestos de incomodidad, completó la escena: “Uh, el tequila. Empezamos tomando champagne, mucho champagne; después pasamos a vodka, y después terminamos con los shots de tequila”.

Entre carcajadas, López reconoció que “venía cargando el tanque” y que la situación se le desbordó sin darse cuenta. Christiansson, sin filtro, remató: “Terminaste súper mal”.

El propio Maxi relató lo que ocurrió al salir del lugar: “Salimos del lugar, nos pasa a buscar el chofer para llevar a toda la banda y arrancó muy rápido. Para mí fue culpa del chofer. Salió muy rápido, a 200 kilómetros por hora, se me movió un poco todo. Cuando salí el aire del lugar me movió un poco”, confesó avergonzado.

Por último, López reveló el desenlace de aquella noche: al abrirle la puerta del coche a Daniela frente a la policía, se “vomitó la vida”. La historia terminó con la modelo dejando a Maxi y a un amigo en la cama del hotel, mientras ella continuaba la salida junto a su grupo de amigas.