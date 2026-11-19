De qué trata la película Colisión en Netflix

La película Colisión construyó su historia alrededor de un asalto bancario que, en principio, parecía responder a un plan cuidadosamente organizado. Sin embargo, los acontecimientos tomaron un rumbo completamente diferente cuando un accidente automovilístico alteró los objetivos de los delincuentes.

La narración se desarrolla en España, en 2013, durante un período marcado por las dificultades económicas y las consecuencias de la crisis de la vivienda. Ese contexto funciona como telón de fondo para presentar a un grupo de personajes que se encuentran atravesados por problemas personales, decisiones difíciles y situaciones que condicionan sus vidas.

El punto de partida parece sencillo: una banda organiza un robo a un banco y pone en marcha una operación para conseguir su objetivo. Pero el plan comienza a desmoronarse cuando ocurre un accidente de automóvil que cambia las circunstancias.

A partir de ese momento, la historia deja de concentrarse exclusivamente en el delito. Los protagonistas deben enfrentar una realidad mucho más compleja, en la que aparecen secretos, enfrentamientos y traiciones que permanecieron ocultos durante mucho tiempo.

La propia sinopsis oficial de Netflix presenta el argumento con una frase que anticipa el verdadero conflicto de la producción: "España, 2013. Tras atracar un banco, un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo".

Luis Zahera volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos de Netflix

La participación de Luis Zahera representa otro de los puntos destacados de Colisión. El actor gallego consolidó durante los últimos años una trayectoria reconocida dentro del cine y las producciones audiovisuales españolas.

Su presencia en el thriller volvió a despertar el interés de los espectadores que siguen sus trabajos y de quienes descubrieron su capacidad interpretativa a través de otras producciones disponibles en plataformas digitales.

Zahera construyó una carrera caracterizada por la interpretación de personajes de fuerte personalidad. Su estilo se distingue por la intensidad, los matices y una manera particular de abordar figuras que suelen desenvolverse en situaciones complejas.

La llegada de Colisión permitió que su nombre volviera a ocupar un lugar destacado entre las producciones españolas que despiertan interés internacional.

El elenco principal de Colisión con Luis Zahera

Laia Costa

Karra Elejalde

Luis Zahera

Tamar Novas

Álvaro Cervantes

Lluís Homar

Tráiler oficial de Colisión en Netflix