El respaldo de TN a Nelson Castro que generó una nueva polémica

En medio de las críticas, TN publicó un artículo titulado “La intachable carrera de Nelson Castro”, en el que repasó los principales momentos de la trayectoria del periodista argentino.

El texto destacó sus más de cuatro décadas de experiencia en los medios de comunicación, su formación como médico y las importantes coberturas internacionales que realizó a lo largo de su carrera.

La publicación llegó en un momento especialmente delicado para Castro, luego de que sus comentarios televisivos sobre Chiclayo provocaran fuertes reacciones en esa ciudad peruana.

No obstante, el canal evitó mencionar de manera directa los dichos que dieron origen a la controversia, una omisión que fue cuestionada por Infocielo.

Así, el respaldo institucional quedó bajo la lupa y abrió un nuevo capítulo en una polémica que trascendió las fronteras argentinas.

Qué pasó con Nelson Castro en Perú y por qué quedó en el centro de las críticas

El conflicto comenzó durante la cobertura de la visita del papa León XIV, cuando Castro realizó una serie de comentarios sobre Chiclayo que generaron rechazo entre distintos sectores de la sociedad peruana.

Sus expresiones provocaron cuestionamientos públicos y reacciones de autoridades locales, que manifestaron su malestar por la manera en que el periodista se había referido a la ciudad.

La controversia también tuvo repercusión en los programas de espectáculos y actualidad de la televisión argentina, donde se analizaron tanto sus declaraciones como su comportamiento durante la cobertura papal.

En PrimiciasYa, el programa que conducen Marina Calabró y Luis Ventura por América TV, se difundieron imágenes de otro episodio protagonizado por Castro durante el vuelo del Sumo Pontífice rumbo a Perú.

Allí, la panelista Damasia Ochoa cuestionó la actitud del periodista al considerar que había realizado una intervención fuera de los protocolos habituales de la cobertura. Por su parte, Calabró reaccionó al observar las imágenes y expresó: “Es fuerte”.

En ese contexto, la decisión de TN de destacar públicamente la carrera de Nelson Castro, sin abordar de manera explícita el episodio de Chiclayo, volvió a alimentar el debate.

Mientras continúan las repercusiones por sus declaraciones, el periodista sumó un nuevo capítulo a la controversia, esta vez por la particular defensa que recibió del canal en el que trabaja.